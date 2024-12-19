Прямая линия и пресс-конференция президента РФ: во сколько и где смотреть эфир?

Прием вопросов для прямой линии начался 8 декабря и продлится до конца мероприятия. Граждане могут задавать вопросы через сайт, а также по телефону 8-800-200-40-40 или через SMS на номер 0-40-40. Вопросы также принимаются через официальные группы в социальных сетях.