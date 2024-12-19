Прямая линия и пресс-конференция президента РФ: во сколько и где смотреть эфир?

Posted 19 декабря, 07:32
Published 19 декабря, 07:32
Modified 19 декабря, 08:57
Updated 19 декабря, 08:57
19 декабря 2024 года в 12:00 по московскому времени пройдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединит прямую линию с президентом и большую пресс-конференцию. На мероприятие поступило более 2 миллионов вопросов от граждан.
Трансляция будет доступна на федеральных телеканалах, таких как «Первый» и «Россия 1», а также в социальных сетях, включая ВКонтакте и Одноклассники. Кроме того, слушать эфир можно на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Ожидается, что программа продлится около четырех часов, в течение которых президент ответит на более, чем 70 вопросов. В прошлом году мероприятие длилось 4 часа и 3 минуты, Путин ответил на 67 вопросов, касающихся различных аспектов жизни страны, включая социальные и экономические проблемы.
Прием вопросов для прямой линии начался 8 декабря и продлится до конца мероприятия. Граждане могут задавать вопросы через сайт, а также по телефону 8-800-200-40-40 или через SMS на номер 0-40-40. Вопросы также принимаются через официальные группы в социальных сетях.
В этом году впервые для обработки вопросов был использован искусственный интеллект.
Президент традиционно подводит итоги года, отвечая на обращения граждан и журналистов. Мероприятие остается важной формой обратной связи с населением.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что корреспондент из Владивостока отправился в Москву для участия в пресс-конференции президента России.