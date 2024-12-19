Путин предложил пересмотреть процесс выдачи кредитов приморцам из-за мошенников

Кроме того, Путин предложил пересмотреть процесс выдачи кредитов. Необеспеченные кредиты до 50 тысяч рублей могут выдаваться в ускоренном режиме, однако суммы от 50 до 200 тысяч требуют более тщательной проверки, а суммы более 200 тысяч — значительного отсроченного рассмотрения. Президент уверен, что в Государственной Думе и Центральном банке уже работают над этими вопросами.