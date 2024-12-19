Путин предложил пересмотреть процесс выдачи кредитов приморцам из-за мошенников

Posted 19 декабря, 11:39
Published 19 декабря, 11:39
Modified 19 декабря, 11:39
Updated 19 декабря, 11:39
На Прямой линии Владимир Путин отметил, что банки в России быстро выдают кредиты, но зачастую не проверяют должным образом платежеспособность заемщиков.
«Банки обязаны проверять платежеспособность,» — подчеркнул он, выразив обеспокоенность растущими объемами мошенничества.
Среди особенно опасных направлений президент выделил деятельность, исходящую с территории Украины, где, как сообщается, жульничество достигло масштаба государственной политики. Только за последнее время ущерб составил более 250 миллиардов рублей.
Кроме того, Путин предложил пересмотреть процесс выдачи кредитов. Необеспеченные кредиты до 50 тысяч рублей могут выдаваться в ускоренном режиме, однако суммы от 50 до 200 тысяч требуют более тщательной проверки, а суммы более 200 тысяч — значительного отсроченного рассмотрения. Президент уверен, что в Государственной Думе и Центральном банке уже работают над этими вопросами.
Президент также указал на проблему использования банковских карт в схемах мошенничества. Он предложил усилить ответственность тех, кто открывает карты на свое имя для преступных целей.
«Нужно думать над усилением контроля и ответственности,» — добавил Путин, отметив, что это направление требует серьезного внимания.
Президент рекомендовал гражданам страны бдительно относиться к подозрительным звонкам и немедленно завершать такие разговоры. Это важный шаг в борьбе с мошенничеством, который не требует много усилий, но может предотвратить серьезные последствия.