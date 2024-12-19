Тигриные и смелые: новый сквер и парк семейного отдыха подарит Владивостоку «УРСА»

— Тигр — уникальное животное, и Фабрика Мороженого «УРСА» тоже уникальная, прежде всего своей продукцией. Мы очень рады, что люди, работающие на территории Приморского края, понимают ценность природы и готовы содействовать ее возрождению. Мы понимаем, что самое главное — это дети, которые сейчас возвращаются к общению с природой, к пониманию ее ценности. И мороженое — это лучший продукт, через который детей можно познакомить с природой, с тигром, с теми людьми, которые непосредственно их охраняют, — рассказал директор АНО «Центр Амурский тигр» Сергей Арамилев.