Тигриные и смелые: новый сквер и парк семейного отдыха подарит Владивостоку «УРСА»

Posted 19 декабря, 08:25
Published 19 декабря, 08:25
Modified 19 декабря, 08:28
Updated 19 декабря, 08:28
На первом этапе соглашением запланировано производство фирменного «Тигриного» мороженого «УРСА». Дегустацию будущих вкусов провели для директора АНО «Центр Амурский тигр» Сергея Арамилева и президента ГК «Аква-Ресурсы» Руслана Кондратова. Гости высоко оценили варианты будущего мороженого, включающего вкусы с апельсином, тыквой, дикими лесными ягодами и другими, секретными, ингредиентами.
Основной темой подписанного соглашения станет создание во Владивостоке площадок для семейного отдыха. Выполненный в этом году, совместно с Администрацией Владивостока, проект реконструкции сквера «Стела Далькомхолод» дал старт преображению части территории Первомайского района Владивостока. Логическим продолжением благоустройства улицы Калинина станет создание общественного пространства для интерактивных представлений «ТайгерПоинт» в районе остановки Чайка.
— В Группе Компаний «Аква-Ресурсы», в которую входит и «Фабрика мороженого „УРСА“, сегодня работает три тысячи сотрудников. Это рабочие места в районах и городах Приморского края. Это люди разных профессий: докеры, производственники, логисты, врачи, пищевики — несколько тысяч семей. Люди, которые выбрали местом своей жизни и работы наш Дальний Восток. Поэтому мы, как никто другой, понимаем, что для них актуально и важно. И все проекты, реализуемые Группой Компаний „Аква-Ресурсы“, направлены на главные семейные ценности, — сообщил Президент Группы „Аква-Ресурсы“ Руслан Кондратов.
— Тигр — уникальное животное, и Фабрика Мороженого «УРСА» тоже уникальная, прежде всего своей продукцией. Мы очень рады, что люди, работающие на территории Приморского края, понимают ценность природы и готовы содействовать ее возрождению. Мы понимаем, что самое главное — это дети, которые сейчас возвращаются к общению с природой, к пониманию ее ценности. И мороженое — это лучший продукт, через который детей можно познакомить с природой, с тигром, с теми людьми, которые непосредственно их охраняют, — рассказал директор АНО «Центр Амурский тигр» Сергей Арамилев.
На ВЭФ-2025 планируется дать старт двум крупным совместным проектам и подписать трехстороннее соглашение между Администрацией Владивостока, Фабрикой мороженого «УРСА» и АНО «Центр Амурский тигр» о создании во Владивостоке новых общественных пространств: тематического парка семейного отдыха «УРСА-ЛЭНД» и площадки «ТайгерПойнт». Главными героями которых станут символы Фабрики мороженого «УРСА» и города Владивостока — белый медведь и тигр. Амурский тигр — это коренной «житель» Дальнего Востока, он изображен на гербах Владивостока и Приморского края, являясь, по сути, нашим прописанным культурным и историческим кодом.
— Сегодня мы подписываем соглашение между Фабрикой мороженого «УРСА» и «Центром Амурский тигр». Это означает — соглашение со всей Группой Компаний «Аква-Ресурсы», крупным логистическим холдингом Приморского края. Наши налоговые отчисления в текущем году составляют 1 миллиард 760 миллионов рублей. Все проекты, которые мы начинаем, мы делаем качественно, всерьез и надолго. Поэтому поддерживать совместные проекты с «Центром Амурский тигр» будут все предприятия Группы Компаний «Аква-Ресурсы», — заявил Президент Группы «Аква-Ресурсы» Руслан Кондратов.
— Это большой шаг, к тому, что у нас появятся современные площадки, где можно будет отдыхать, заниматься спортом и просто проводить время со своей семьей в прекрасных условиях. Хочу выразить благодарность за ту социальную активность, которую Фабрика Мороженого «УРСА» всегда проявляет в отношении администрации Владивостока. Как событийные мероприятия, так и проекты по благоустройству. Такие как стела «Далькомхолода», которую Группа Компаний «Аква-Ресурсы» в этом году восстановила в Первомайском районе, ставшая действительной точкой притяжения для жителей, — отметила заместитель главы Администрации Владивостока Екатерина Сиволовская.
Современный сквер формата опен-эйр станет новым местом притяжения жителей Владивостока, площадкой для проведения городских и краевых театральных представлений, музыкальных концертов с живыми выступлениями и художественных выставок.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какую сказку подарили детям Владивостока.