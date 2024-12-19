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Posted 19 декабря, 05:58

Published 19 декабря, 05:58

Modified 19 декабря, 06:01

Updated 19 декабря, 06:01

Два человека погибли в жуткой аварии на трассе в Приморском крае

Убило от удара: чудовищная авария случилась на трассе в Приморье — есть погибшие

19 декабря 2024, 05:58
Фото: prim_police.

Два человека погибли в жуткой аварии на трассе в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Серьезное ДТП случилось на трассе в Приморье. В результате автомобиль вылетел в кювет.

Полиция проводит проверку после серьезной автоаварии в Приморье.

В Хорольском округе на 64 километре автодороги «Михайловка-Турий Рог» произошло столкновение, на место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.

По предварительным данным, 67-летний водитель Toyota ToyoAce, следуя из Камня-Рыболова в сторону Хороля, потерял управление из-за технической неисправности. В результате хлопка под капотом кабина автомобиля заполнилась паром, машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП погибли две пассажирки автомобиля — женщины 59 и 41 лет. Двое других пассажиров, 27-летний мужчина и 19-летняя девушка, получили травмы и были госпитализированы. Водитель не пострадал.

Авария произошла в светлое время суток на участке дороги с сухим асфальтовым покрытием, который не считается очагом аварийности.

В настоящее время полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее решение в соответствии с законодательством.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП в Приморском крае.

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#Новости#Общество#Безопасность#Транспорт#Полиция#Приморский край#ДТП#Авария#Приморье#Происшествия#Инцидент
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