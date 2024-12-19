Убило от удара: чудовищная авария случилась на трассе в Приморье — есть погибшие

Posted 19 декабря, 05:58
Published 19 декабря, 05:58
Modified 19 декабря, 06:01
Updated 19 декабря, 06:01
Полиция проводит проверку после серьезной автоаварии в Приморье.
В Хорольском округе на 64 километре автодороги «Михайловка-Турий Рог» произошло столкновение, на место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.
По предварительным данным, 67-летний водитель Toyota ToyoAce, следуя из Камня-Рыболова в сторону Хороля, потерял управление из-за технической неисправности. В результате хлопка под капотом кабина автомобиля заполнилась паром, машина съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП погибли две пассажирки автомобиля — женщины 59 и 41 лет. Двое других пассажиров, 27-летний мужчина и 19-летняя девушка, получили травмы и были госпитализированы. Водитель не пострадал.
Авария произошла в светлое время суток на участке дороги с сухим асфальтовым покрытием, который не считается очагом аварийности.
В настоящее время полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее решение в соответствии с законодательством.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП в Приморском крае.