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Posted 19 декабря, 02:25

Published 19 декабря, 02:25

Modified 19 декабря, 02:27

Updated 19 декабря, 02:27

Мужчина убил оппонента ногами в Приморском крае

Убивающие конечности: удар ногой погубил мужчину в Приморье

19 декабря 2024, 02:25
Фото: 1MI.

Мужчина убил оппонента ногами в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
В Приморском крае мужская ссора обернулась случайным убийством. Житель Михайловского района лишил жизни обидчика ногами.

В Михайловском районе мужчина случайно убил собеседника в ходе ссоры, сообщает пресс-служба прокуратуры. Приморец ударил ногой оппонента в живот и по голове, в результате чего потерпевший умер.

На подозреваемого возбудили уголовное дело: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Фигуранта заключили под стражу на два месяца.

«Ход и результаты расследования находятся на контроле в надзорном ведомстве», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мужчина зарезал неприятеля, но не сел в тюрьму в Приморском крае.

Зарезал человека, но не попал в тюрьму? — подробности убийства в Приморье
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