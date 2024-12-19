Убивающие конечности: удар ногой погубил мужчину в Приморье

Posted 19 декабря, 02:25
Published 19 декабря, 02:25
Modified 19 декабря, 02:27
Updated 19 декабря, 02:27
В Михайловском районе мужчина случайно убил собеседника в ходе ссоры, сообщает пресс-служба прокуратуры. Приморец ударил ногой оппонента в живот и по голове, в результате чего потерпевший умер.
На подозреваемого возбудили уголовное дело: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Фигуранта заключили под стражу на два месяца.
«Ход и результаты расследования находятся на контроле в надзорном ведомстве», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мужчина зарезал неприятеля, но не сел в тюрьму в Приморском крае.