Уровень безработицы достиг рекордно низкой отметки в Приморье

19 декабря 2024 года во время ежегодной прямой линии и пресс-конференции (0+) президент России Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в стране достиг рекордно низкого уровня в 2,3%. В Приморском крае этот показатель еще ниже — всего 2,1%.