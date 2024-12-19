Уровень безработицы достиг рекордно низкой отметки в Приморье

Posted 19 декабря, 12:34
Published 19 декабря, 12:34
Modified 19 декабря, 14:41
Updated 19 декабря, 14:41
19 декабря 2024 года во время ежегодной прямой линии и пресс-конференции (0+) президент России Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в стране достиг рекордно низкого уровня в 2,3%. В Приморском крае этот показатель еще ниже — всего 2,1%.
«Безработица в стране находится на рекордно низком уровне 2,3%», — обозначил Владимир Путин.
Путин также отметил, что уровень безработицы является важным индикатором экономической стабильности для всех стран.
По данным специалистов министерства профессионального образования и занятости населения Приморья, низкая безработица способствует улучшению социально-экономической ситуации в регионе. Это создает условия для дальнейшего развития и привлечения инвестиций. Сохраняя такие показатели, Приморье продолжает укреплять свою экономику и повышать уровень жизни населения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что семейную ипотеку сохранят по всей России.