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Posted 19 декабря, 12:34

Published 19 декабря, 12:34

Modified 19 декабря, 14:41

Updated 19 декабря, 14:41

Скриншот эфира прямой трансляции

Уровень безработицы достиг рекордно низкой отметки в Приморье

19 декабря 2024, 12:34
Фото: Первый канал. Скриншот эфира прямой трансляции
Сюжет
Безработица
В рамках ежегодной прямой линии (0+) президент России Владимир Путин отметил, что в России уровень безработицы достиг рекордно низкой отметки.

19 декабря 2024 года во время ежегодной прямой линии и пресс-конференции (0+) президент России Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в стране достиг рекордно низкого уровня в 2,3%. В Приморском крае этот показатель еще ниже — всего 2,1%.

«Безработица в стране находится на рекордно низком уровне 2,3%», — обозначил Владимир Путин.

Путин также отметил, что уровень безработицы является важным индикатором экономической стабильности для всех стран.

По данным специалистов министерства профессионального образования и занятости населения Приморья, низкая безработица способствует улучшению социально-экономической ситуации в регионе. Это создает условия для дальнейшего развития и привлечения инвестиций. Сохраняя такие показатели, Приморье продолжает укреплять свою экономику и повышать уровень жизни населения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что семейную ипотеку сохранят по всей России.

Владимир Путин: семейная ипотека сохранится по всей России
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#Новости#Общество#Экономика#Дальний Восток#Россия#Владимир Путин#Безработица#Прямая линия#Уровень жизни#Приморский край#Инвестиции#Приморье#Пресс-конференция#Прямая Линия с Владимиром Путиным 2024
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