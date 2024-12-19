Весело встречаем Новый год: 70 катков откроются во Владивостоке — адреса

Новый год все ближе. На улицах города появляются праздничные украшения, совсем скоро ледовые площадки напомнят о главном празднике года. Жители и гости краевой столицы смогут покататься на коньках и поиграть в хоккей на 70 территориях, которые уже начали заливать водой.