Весело встречаем Новый год: 70 катков откроются во Владивостоке — адреса

Posted 19 декабря, 04:06
Published 19 декабря, 04:06
Modified 19 декабря, 04:08
Updated 19 декабря, 04:08
Новый год все ближе. На улицах города появляются праздничные украшения, совсем скоро ледовые площадки напомнят о главном празднике года. Жители и гости краевой столицы смогут покататься на коньках и поиграть в хоккей на 70 территориях, которые уже начали заливать водой.
К сожалению, нестабильный температурный режим осложняет данный процесс, но специалисты занимаются заливкой объектов и днем, и ночью, отметили в управлении физической культуры и спорта администрации Владивостока. На благое дело брошены все силы подрядчиков, чтобы ледовое покрытие порадовало горожан во время зимних каникул.
Стоит отметить, что самый большой каток откроется на стадионе «Авангард» 25 декабря. Торжественное событие начнется в 18:00. Гости смогут не только весело провести время на дискотеке, но и полакомиться угощениями, а также получить подарки от организаторов.
К слову, в этот же день пройдет открытие еще одной локации, — приморцы смогут покататься на коньках на центральной площади дальневосточной столицы. Новогодний городок распахнет двери в 19:00.
25 декабря в пригороде Владивостока запланировано еще одно мероприятие. В парке культуры и отдыха им. Сергея Лазо состоится техническое открытие катка.
Где же приморцам удастся покататься на коньках или насладиться хоккеем? Адреса представлены ниже.
Список адресов хоккейных коробок, расположенных на придомовых и пришкольных территориях:
Школа № 67 — Жигура, 52а;
Гимназия № 2 — Океанский проспект, 143;
Школа № 11 — проспект Красного Знамени, 123;
Школа № 16 — Пирогова, 7;
Школа № 26 — Амурская, 14;
Школа № 29 — остров Попова, Советская, 48;
Школа № 79 — посёлок Трудовое, улица Лермонтова, 91, корпус 3;
Школа № 71 — посёлок Трудовое, улица Лермонтова, 30;
Школа № 38 — проспект 100-летия Владивостока, 29а;
Центр образования «Вектор» — Пацаева, 2;
Школа № 59 — Терешковой, 25.
Школа № 37 — 4-я Восточная, 93;
Школа № 81 — Каштановая, 5а;
Школа № 6З — Бородинская, 7;
Школа № 70 — посёлок Трудовое, улица Порт- Артурская, 48;
Школа № 60 — Русская, 43;
Школа № 56 — Народный проспект, 2а.
Советский район:
Русская, 86;
Фанзавод, 18;
Чапаева, 2;
Русская, 99;
Енисейская, 18;
Магнитогорская, 18;
проспект 100-летия Владивостока, 159-б;
Артековская, 1.
Первореченский район:
Карбышева, 16;
Карбышева, 50/2;
Камский переулок, 16;
Карьерная, 11;
Океанский проспект, 125;
Океанский проспект, 140;
Днепровский переулок, 2;
Иртышская, 18;
проспект Красного Знамени, 85;
проспект 100-летия Владивостока, 74;
Руднева, 1;
Волховская, 27;
Сабанеева, 22;
Сельская, 5;
Тухачевского, 28.
Гамарника, 16;
Днепровская, 24;
Сабанеева, 15.
Фрунзенский район:
Сипягина, 22;
Хабаровская, 7.
Остров Русский:
посёлок Поспелово, 10.
Первомайский район:
Гризодубовой, 63;
Зои Космодемьянской, 12;
Зои Космодемьянской, 38;
Героев Хасана, 10-12;
Калинина, 257;
Каштановая, 11;
Вилкова, 15а, 156;
Ольховая, 17;
Черёмуховая, 22;
2-я Поселковая, 34;
Борисенко, 58;
Борисенко, 96;
Бурачка, 11-13.
Ленинский район:
Каплунова, 8;
Невельского, 31;
проспект Красного Знамени, 133/1;
Адмирала Кузнецова, 50;
Шепеткова, 25, 27;
Щитовая, 27а;
Светланская, 197;
Адмирала Кузнецова, 74;
Тунгусская, 69;
Фадеева, 8а;
Суханова, 4.