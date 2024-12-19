Владимир Путин: Мы сохранили льготную ипотеку для арктической зоны и Дальнего Востока

Отметим, что на заседании Восточного экономического форума в сентябре этого года Владимир Путин заявил, что Дальний Восток является национальным приоритетом на весь 21 век. Эти слова подтверждаются конкретными решениями федерального центра, который уделяет большое внимание развитию макрорегиона и вкладывает в него значительные средства.