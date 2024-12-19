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Posted 19 декабря, 13:06

Published 19 декабря, 13:06

Modified 19 декабря, 13:08

Updated 19 декабря, 13:08

Владимир Путин: Мы сохранили льготную ипотеку для арктической зоны и Дальнего Востока

Владимир Путин: Мы сохранили льготную ипотеку для арктической зоны и Дальнего Востока

19 декабря 2024, 13:06
Фото: kremlin.ru.
Сюжет
Прямая Линия с Владимиром Путиным 2024
В ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, Владимир Путин рассказал о программе развития городов на севере страны, а также о льготной ипотеке для жителей арктической зоны и Дальнего Востока.

Журналистка из Республики Коми задала главе государства вопрос о повышении качества жизни в небольших населённых пунктах на севере России, в частности, об обустройстве там кинозалов.

— Населённые пункты до 2000 жителей не подпадают под действие госпрограммы по обустройству кинозалов. Таких населённых пунктов много в арктической зоне и на Дальнем Востоке, — отметила корреспондент газеты «Республика» и предложила пересмотреть критерии программы, чтобы жители северных городков и посёлков смогли смотреть фильмы в комфортных кинозалах.

Владимир Путин, отвечая на вопрос, рассказал, что для арктической зоны разработана программа развития городских агломераций, однако для малых населённых пунктов, возможно, следует рассмотреть дополнительные меры. Заодно президент упомянул о сохранении льготной ипотеки для жителей северных территорий и Дальнего Востока.

— Что касается арктической зоны. Во-первых, мы там сохранили льготную ипотеку под 2 процента так же, как и на Дальнем Востоке, что, на мой взгляд, очень важно, так как люди пользуются этой льготой. Во-вторых, мы в этой зоне целую программу делаем для отдельных населённых пунктов — это 25 городов, и будем это расширять по всей стране до 200 городов. Но небольшие населённые пункты могут не попасть в эти планы развития агломераций, и мы посмотрим отдельно, что можно сделать дополнительно для небольших населённых пунктов. Для арктической зоны, безусловно, это очень важно, потому что они там в большинстве своём небольшие, — сказал глава государства.

Отметим, что на заседании Восточного экономического форума в сентябре этого года Владимир Путин заявил, что Дальний Восток является национальным приоритетом на весь 21 век. Эти слова подтверждаются конкретными решениями федерального центра, который уделяет большое внимание развитию макрорегиона и вкладывает в него значительные средства.

#Дальний Восток#Прямая Линия с Владимиром Путиным 2024
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