Владимир Путин: семейная ипотека сохранится по всей России

Он отметил, что дальневосточная и арктическая ипотека пользуется популярностью у жителей края. Благодаря государственной программе уже более 36 тысяч семей связали свою жизнь с Приморьем. Однако, по мнению главы региона, не все категории граждан подпадают под условия программы.