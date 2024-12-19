Владимир Путин: семейная ипотека сохранится по всей России

Posted 19 декабря, 11:17
Published 19 декабря, 11:17
Modified 19 декабря, 11:19
Updated 19 декабря, 11:19
— Решением этой проблемы мы занимаемся постоянно, — отметил Владимир Путин. — Целая программа создана, и инструменты совершенствуются. Во-первых, единое пособие для семей с детьми. Оно действует эффективно. Мы выплачиваем это пособие от беременности женщины до достижения ребенком 18-летия. Такое пособие получают уже свыше 10 миллионов детей и примерно 320 тысяч беременных женщин.
Во-вторых, наше уникальное изобретение, такого нет нигде в мире, — материнский капитал, который мы постоянно увеличиваем.
В-третьих, мы сохраняем семейную ипотеку под 6%. Она обязательно сохраниться и впредь
Также глава государства напомнил про выплату в 450 тысяч рублей семьям, где появляется третий ребенок. Эту выплату можно направить и на погашение ипотеки.
— Мы развиваем всю систему, связанную с медициной, с детством, с материнством, и будем дальше это все делать, — отметил президент РФ.
В Приморском крае — как сообщила пресс-служба правительства региона в начале декабря — намерены развить идею семейной ипотеки и рассматривают вопрос создания своей, региональной, льготной ипотеки для граждан, не подпадающих под условия дальневосточной и арктической ипотеки. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко.
Он отметил, что дальневосточная и арктическая ипотека пользуется популярностью у жителей края. Благодаря государственной программе уже более 36 тысяч семей связали свою жизнь с Приморьем. Однако, по мнению главы региона, не все категории граждан подпадают под условия программы.
— Сейчас мы обсуждаем вопрос, чтобы расширить полномочия и дать возможность субъектам через свои полномочные организации заниматься ипотекой, выдавать кредиты для строительства жилья гражданам иных категорий, которые не подпадают под дальневосточную ипотеку, — добавил глава Приморья.
Улучшение качества жизни населения ДФО — приоритетное направление работы федеральной и региональной власти. С жителями регионов страны — в том числе в Приморье — ведется прямой диалог, их проблемы знают и делают все для их решения.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какое знамя принёс с собой на прямую линию президент России.