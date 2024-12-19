Воду — под контроль: во Владивостоке построено 17 участков ливневой канализации

Posted 19 декабря, 04:51
Published 19 декабря, 04:51
Modified 19 декабря, 04:53
Updated 19 декабря, 04:53
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: за решение проблемы подтопления многих участков города во время тайфунов и ливней взялись в уходящем году всерьёз. И в 2025-м на достигнутом не остановятся.
Сухим языком статистики итоги года в этой сфере выглядят так:
Работы начались на реке Песчанке, затем спецтехника пришла на реку Богатую в Советском районе. Здесь уже очищено более трёх километров, изъято 42 тысячи кубических метров смешанного грунта. В целом же очищено восемь километров русел, изъято почти 114 тысяч кубических метров смешанного грунта. Эти работы по соглашению с мэрией выполняют специалисты ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
— С начала года работы уже показали свою эффективность на примере реки Песчанки — во время сильных дождей территории больше не подтапливаются. После завершения работ на реке Богатой техника перейдёт на протоку Солёную, а далее Первую речку и реку Объяснения, — прокомментировали в управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти городской администрации.
Владивосток уже привык «тонуть» во время тайфунов — в районе Спортивной, стадиона «Строитель», на Луговой, и не только. Но от плохих привычек городу пора избавляться, решили в команде главы города Константина Шестакова и — под его личным контролем — взялись за решение вопроса комплексно и методично.
Бригады предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ») круглосуточно — во время дождей, и в ожидании осадков — промывали, очищали ливневки города, откачивали воду, обеспечивая эффективное функционирование ливневой канализации во Владивостоке.
За год было промыто почти 10 тысяч метров ливневой канализации, а также проведена очистка 2 114 кубометров приямков. В ходе локального ремонта сетей они установили 48 новых плит перекрытий на дождеприёмных камерах и смотровых колодцах. Было установлена и заменено 96 чугунных и 205 полимерных люков и решеток.
Большие силы администрация города бросила на строительство и ремонт сетей ливневой канализации. Подрядчики, привлечённые мэрией, провели работы по 17 адресам, в том числе Цимлянской, 28, Порт-Артурской, Космонавтов, 17, Героев Хасана, 22, Иманской и многим другим.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во Владивостоке следят за тем, чтобы он не зарос елками.