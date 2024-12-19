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Posted 19 декабря, 04:51

Published 19 декабря, 04:51

Modified 19 декабря, 04:53

Updated 19 декабря, 04:53

Работы по очистке русел рек и ремонту ливневой канализации идут во Владивостоке

Воду — под контроль: во Владивостоке построено 17 участков ливневой канализации

19 декабря 2024, 04:51
Фото: vlc.ru.

Работы по очистке русел рек и ремонту ливневой канализации идут во Владивостоке

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Наш Город
В 2024 году во Владивостоке была проделана большая работа в сфере отведения грунтовых и дождевых вод. Краевой центр уже почти привык «плавать» и страдать во время сильных дождей и тайфунов, но этой плохой привычке пришел конец.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: за решение проблемы подтопления многих участков города во время тайфунов и ливней взялись в уходящем году всерьёз. И в 2025-м на достигнутом не остановятся.

Сухим языком статистики итоги года в этой сфере выглядят так:

  • — создано 17 новых участков сетей ливневой канализации;
  • — 10 километров ливневки промыто;
  • — на трех реках города начаты работы по расчистке русел;
  • — 8 километров русел уже расчищено.

Работы начались на реке Песчанке, затем спецтехника пришла на реку Богатую в Советском районе. Здесь уже очищено более трёх километров, изъято 42 тысячи кубических метров смешанного грунта. В целом же очищено восемь километров русел, изъято почти 114 тысяч кубических метров смешанного грунта. Эти работы по соглашению с мэрией выполняют специалисты ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

— С начала года работы уже показали свою эффективность на примере реки Песчанки — во время сильных дождей территории больше не подтапливаются. После завершения работ на реке Богатой техника перейдёт на протоку Солёную, а далее Первую речку и реку Объяснения, — прокомментировали в управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти городской администрации.

Владивосток уже привык «тонуть» во время тайфунов — в районе Спортивной, стадиона «Строитель», на Луговой, и не только. Но от плохих привычек городу пора избавляться, решили в команде главы города Константина Шестакова и — под его личным контролем — взялись за решение вопроса комплексно и методично.

Фото: vlc.ru

Бригады предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ») круглосуточно — во время дождей, и в ожидании осадков — промывали, очищали ливневки города, откачивали воду, обеспечивая эффективное функционирование ливневой канализации во Владивостоке.

За год было промыто почти 10 тысяч метров ливневой канализации, а также проведена очистка 2 114 кубометров приямков. В ходе локального ремонта сетей они установили 48 новых плит перекрытий на дождеприёмных камерах и смотровых колодцах. Было установлена и заменено 96 чугунных и 205 полимерных люков и решеток.

Большие силы администрация города бросила на строительство и ремонт сетей ливневой канализации. Подрядчики, привлечённые мэрией, провели работы по 17 адресам, в том числе Цимлянской, 28, Порт-Артурской, Космонавтов, 17, Героев Хасана, 22, Иманской и многим другим.

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#Новости#Владивосток#Ливневки#Ливневая канализация#Приморский край#Наш Город
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