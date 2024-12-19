Воду — под контроль: во Владивостоке построено 17 участков ливневой канализации

Работы начались на реке Песчанке, затем спецтехника пришла на реку Богатую в Советском районе. Здесь уже очищено более трёх километров, изъято 42 тысячи кубических метров смешанного грунта. В целом же очищено восемь километров русел, изъято почти 114 тысяч кубических метров смешанного грунта. Эти работы по соглашению с мэрией выполняют специалисты ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.