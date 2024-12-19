Всестороннее сотрудничество между Россией и Китаем продолжает развиваться

Также активно укрепляются отношения между регионами России и Китая. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в октябре 2024 года посетил китайский Шеньян с рабочим визитом и принял участие во втором Российско-китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества. В ходе форума он провел ряд значимых встреч, результатом которых стали договоренности о развитии всесторонних отношений между регионами. Обсуждаемые вопросы касались укрепления сотрудничества, что подчеркивает растущий авторитет Кожемяко среди китайских властей.