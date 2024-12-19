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Posted 19 декабря, 11:40

Published 19 декабря, 11:40

Modified 19 декабря, 12:15

Updated 19 декабря, 12:15

Всестороннее сотрудничество между Россией и Китаем продолжает развиваться

Всестороннее сотрудничество между Россией и Китаем продолжает развиваться

19 декабря 2024, 11:40
Фото: Первый канал.
Сюжет
Пресс-конференция
В рамках прямой линии и пресс-конференции (0+) Владимир Путин отметил значимость сотрудничества России и КНР. Президент также ответил на вопрос китайского журналиста.

Китай является основным экономическим партнером России на Дальнем Востоке, партнерство двух государств остается ключевым фактором развития их экономик. В рамках прямой линии и пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным (0+) обсудили сотрудничество государств.

Вопрос о взаимодействии России и Китая задал журналист информационного агентства «Синьхуа» из КНР.

Скриншот трансляции прямого эфираСкриншот трансляции прямого эфира
Скриншот трансляции прямого эфира. Фото: Первый канал

Объем торговли между Россией и Китаем составляет от $220 до $240 миллиардов, и этот рост продолжается, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул значимость гуманитарного взаимодействия, включая перекрестные годы культуры и молодежных обменов, которые способствуют укреплению экономических и политических связей.

Путин отметил, что региональное сотрудничество также имеет большое значение, оно позволяет руководителям регионов общаться и налаживать личные контакты. Он напомнил о совместных страданиях России и Китая во время Великой Отечественной войны, когда обе страны понесли огромные потери.

Президент подчеркнул важность совместных действий на международной арене, где Россия и Китай координируют свои усилия как постоянные члены Совета Безопасности ООН. Путин также выразил надежду на дальнейшее развитие отношений с председателем КНР Си Цзиньпином, которого считает своим другом.

Также активно укрепляются отношения между регионами России и Китая. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в октябре 2024 года посетил китайский Шеньян с рабочим визитом и принял участие во втором Российско-китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества. В ходе форума он провел ряд значимых встреч, результатом которых стали договоренности о развитии всесторонних отношений между регионами. Обсуждаемые вопросы касались укрепления сотрудничества, что подчеркивает растущий авторитет Кожемяко среди китайских властей.

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