Posted 19 декабря, 11:40
Published 19 декабря, 11:40
Modified 19 декабря, 12:15
Updated 19 декабря, 12:15
Китай является основным экономическим партнером России на Дальнем Востоке, партнерство двух государств остается ключевым фактором развития их экономик. В рамках прямой линии и пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным (0+) обсудили сотрудничество государств.
Вопрос о взаимодействии России и Китая задал журналист информационного агентства «Синьхуа» из КНР.
Объем торговли между Россией и Китаем составляет от $220 до $240 миллиардов, и этот рост продолжается, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул значимость гуманитарного взаимодействия, включая перекрестные годы культуры и молодежных обменов, которые способствуют укреплению экономических и политических связей.
Путин отметил, что региональное сотрудничество также имеет большое значение, оно позволяет руководителям регионов общаться и налаживать личные контакты. Он напомнил о совместных страданиях России и Китая во время Великой Отечественной войны, когда обе страны понесли огромные потери.
Президент подчеркнул важность совместных действий на международной арене, где Россия и Китай координируют свои усилия как постоянные члены Совета Безопасности ООН. Путин также выразил надежду на дальнейшее развитие отношений с председателем КНР Си Цзиньпином, которого считает своим другом.
Также активно укрепляются отношения между регионами России и Китая. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в октябре 2024 года посетил китайский Шеньян с рабочим визитом и принял участие во втором Российско-китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества. В ходе форума он провел ряд значимых встреч, результатом которых стали договоренности о развитии всесторонних отношений между регионами. Обсуждаемые вопросы касались укрепления сотрудничества, что подчеркивает растущий авторитет Кожемяко среди китайских властей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Владимир Путин сообщил о сохранении программы семейной ипотеки.