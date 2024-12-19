Заммэра столицы Ефимов рассказал об арендной льготе для технопарка

Posted 19 декабря, 15:13
Published 19 декабря, 15:13
Modified 19 декабря, 15:14
Updated 19 декабря, 15:14
Со льготой на аренду земельного участка у компании появилась возможность использовать сэкономленные средства на дальнейшее развитие. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет mos.ru.
«В Москве действует широкий набор мер поддержки предпринимателей. Одной из них является пониженная ставка на аренду земли для эксплуатации зданий технопарков — 0,01 процента от кадастровой стоимости», — напомнил Владимир Ефимов.
С его точки зрения, для города такая мера означает возможность долгосрочного инвестирования в развитие промышленности и науки. Такую льготу предоставили Московскому заводу тепловой автоматики для земельного участка площадью почти 0,1 гектара. Ранее предприятие уже получило аналогичные льготы на аренду еще четырех соседних участков. В результате у компании появилась возможность ежегодной экономии около 4,95 миллиона рублей. По информации заммэра, льгота была предоставлена на 10 лет, с предпринимателем подписано соответствующее дополнительное соглашение к договору аренды. Таким образом, технопарк принял на себя обязательства по ежегодному подтверждению своего статуса, чтобы иметь возможность пользоваться пониженной ставкой.
Как заявил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, предприятие со статусом технопарка получило от города по льготной ставке в аренду пять земельных участков общей площадью 1,6 гектара. Сэкономленные на аренде средства компании необходимо расходовать на нужды собственного развития — в частности, на ремонт зданий, модернизацию производственных мощностей, исследования и разработки, на обучение и повышение квалификации сотрудников.
Завод находится на востоке столицы, в районе Соколиная Гора. У него почти столетняя история. Сначала основную продукцию завода составляли клепаные котлы для котельных. В 1960 году предприятие запустило выпуск средств автоматизации для энергетической отрасли. С тех пор завод получил статус одного из ключевых предприятий в области разработки и производства средств автоматизации тепловых процессов в энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве и разных отраслях промышленности. За последние годы завод серьезно расширил специализацию. На его территории открыл двери технопарк, куда вошли семь предприятий, действующих в различных сферах.