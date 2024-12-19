Заммэра столицы Ефимов рассказал об арендной льготе для технопарка

С его точки зрения, для города такая мера означает возможность долгосрочного инвестирования в развитие промышленности и науки. Такую льготу предоставили Московскому заводу тепловой автоматики для земельного участка площадью почти 0,1 гектара. Ранее предприятие уже получило аналогичные льготы на аренду еще четырех соседних участков. В результате у компании появилась возможность ежегодной экономии около 4,95 миллиона рублей. По информации заммэра, льгота была предоставлена на 10 лет, с предпринимателем подписано соответствующее дополнительное соглашение к договору аренды. Таким образом, технопарк принял на себя обязательства по ежегодному подтверждению своего статуса, чтобы иметь возможность пользоваться пониженной ставкой.