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Posted 20 декабря, 03:44

Published 20 декабря, 03:44

Modified 20 декабря, 03:46

Updated 20 декабря, 03:46

«Адские» морозы сменятся плюсовыми температурами в Приморском крае

-36°C, снег и оттепель: весеннее тепло порадует жителей Приморья после осадков

20 декабря 2024, 03:44
Фото: 1MI.

«Адские» морозы сменятся плюсовыми температурами в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморском крае прогнозируется самая что ни на есть весна! Совсем скоро морозы, достигающие сорокоградусных значений, закончатся и наступит оттепель.

Следующая неделя в регионе начнется с жуткого похолодания, — в некоторых районах столбики термометров упадут до -36 °C. Днем температура воздуха будет разной, — от -2 до -20 °C.

Во вторник, 24 декабря, и ночные, и дневные значения станут выше на 2 — 5 градусов, чем накануне.

В среду, 25 декабря, погодная обстановка вновь изменится. Атмосферные фронты принесут потепление. Если ночью в Приморье будет морозно, то днем воздух прогреется до +3 градусов по Цельсию. Более того, во многих районах начнется снегопад.

Во Владивостоке понедельник будет ветреным и холодным, — -6 — -10 °C. Во вторник ветер сбавит обороты и дневная температура повысится до -2 °C. В среду столбики термометров поднимутся на 1 — 3 градуса выше, чем накануне. Также дальневосточная столица может почувствовать едва заметные намеки на зиму — небольшой снег.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморского края являются пленниками зимы. Жуткие морозы продолжают властвовать в регионе.

Мы пленники зимы: в Приморье у погоды снежное и морозное настроение
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