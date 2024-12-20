-36°C, снег и оттепель: весеннее тепло порадует жителей Приморья после осадков

Во Владивостоке понедельник будет ветреным и холодным, — -6 — -10 °C. Во вторник ветер сбавит обороты и дневная температура повысится до -2 °C. В среду столбики термометров поднимутся на 1 — 3 градуса выше, чем накануне. Также дальневосточная столица может почувствовать едва заметные намеки на зиму — небольшой снег.