-36°C, снег и оттепель: весеннее тепло порадует жителей Приморья после осадков

Posted 20 декабря, 03:44
Published 20 декабря, 03:44
Modified 20 декабря, 03:46
Updated 20 декабря, 03:46
Следующая неделя в регионе начнется с жуткого похолодания, — в некоторых районах столбики термометров упадут до -36 °C. Днем температура воздуха будет разной, — от -2 до -20 °C.
Во вторник, 24 декабря, и ночные, и дневные значения станут выше на 2 — 5 градусов, чем накануне.
В среду, 25 декабря, погодная обстановка вновь изменится. Атмосферные фронты принесут потепление. Если ночью в Приморье будет морозно, то днем воздух прогреется до +3 градусов по Цельсию. Более того, во многих районах начнется снегопад.
Во Владивостоке понедельник будет ветреным и холодным, — -6 — -10 °C. Во вторник ветер сбавит обороты и дневная температура повысится до -2 °C. В среду столбики термометров поднимутся на 1 — 3 градуса выше, чем накануне. Также дальневосточная столица может почувствовать едва заметные намеки на зиму — небольшой снег.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморского края являются пленниками зимы. Жуткие морозы продолжают властвовать в регионе.