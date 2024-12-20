Бьется в агонии и борется за жизнь: лошадь сбили на дороге в Приморье — видео (18+)

Posted 20 декабря, 00:36
Published 20 декабря, 00:36
Modified 20 декабря, 00:38
Updated 20 декабря, 00:38
В Лесозаводске произошло дорожное происшествие, в котором пострадало животное. Самосвал наехал на лошадь, которая, судя по видео, еще жива. Как скакун угодил по колеса? — остается загадкой. О состоянии бедолаги тоже пока ничего неизвестно. К слову, на месте происшествия замечена полицейская машина. Остается надеяться, что конь выживет, но жуткие кадры (18+) свидетельствуют о крайне тяжелой ситуации.
Видео не стоит смотреть слабонервным.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неравнодушные приморцы взволнованы ночевкой лошади под открытым небом в Кневичи. Животное паслось в гордом одиночестве поздно вечером.