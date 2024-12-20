vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 00:36

Published 20 декабря, 00:36

Modified 20 декабря, 00:38

Updated 20 декабря, 00:38

Сбитый конь отчаянно пытается выбраться из-под колес самосвала в Приморском крае

Бьется в агонии и борется за жизнь: лошадь сбили на дороге в Приморье — видео (18+)

20 декабря 2024, 00:36
Фото: vostokmedia.com.

Сбитый конь отчаянно пытается выбраться из-под колес самосвала в Приморском крае

Сюжет
Животные
В Приморском крае водитель большегруза сбил животное. Бедное создание пытается спастись от смерти, но его зажало под колесами здоровой махины

В Лесозаводске произошло дорожное происшествие, в котором пострадало животное. Самосвал наехал на лошадь, которая, судя по видео, еще жива. Как скакун угодил по колеса? — остается загадкой. О состоянии бедолаги тоже пока ничего неизвестно. К слову, на месте происшествия замечена полицейская машина. Остается надеяться, что конь выживет, но жуткие кадры (18+) свидетельствуют о крайне тяжелой ситуации.

Видео не стоит смотреть слабонервным.

Видео: vdk_tiger_vladivostok25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неравнодушные приморцы взволнованы ночевкой лошади под открытым небом в Кневичи. Животное паслось в гордом одиночестве поздно вечером.

Жалобно просит о помощи: голодное животное замерзает в Приморье? — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Люди пострадали в массовой аварии с нетрезвым водителем в Приморье — фото«Квартирный минимум» для собак: в Приморье ужесточили нормы содержания животныхАгрессивный водитель «по-мужицки» закончил конфликт с женщиной во Владивостоке
#Новости#Общество#Видео#Животные#Полиция#Приморский край#Лошадь#Лесозаводск#Приморцы#Кневичи#Дорожное происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика