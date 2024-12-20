Бьется в агонии и борется за жизнь: лошадь сбили на дороге в Приморье — видео (18+)

В Лесозаводске произошло дорожное происшествие, в котором пострадало животное. Самосвал наехал на лошадь, которая, судя по видео, еще жива. Как скакун угодил по колеса? — остается загадкой. О состоянии бедолаги тоже пока ничего неизвестно. К слову, на месте происшествия замечена полицейская машина. Остается надеяться, что конь выживет, но жуткие кадры (18+) свидетельствуют о крайне тяжелой ситуации.