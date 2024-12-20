Что известно о нападении тигра на собак в Тернейском районе Приморья — официально

Posted 20 декабря, 03:11
Published 20 декабря, 03:11
Modified 20 декабря, 03:13
Updated 20 декабря, 03:13
В новых медиа появилась информация о том, что амурский тигр наведался в Агзу, — населенный пункт в Тернейском районе. По данным из социальных сетей, нежданный гость зашел в село не просто так. Местные жители заявили, что хищник погубил двух собак. Шокирующее известие разлетелось по местным телеграм-каналам.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву, чтобы выяснить, действительно ли краснокнижный кот вновь держит в страхе Тернейский район.
По словам эксперта, в Охотнадзор поступила информация о данном инциденте. Специалисты начали проверку. Пока официального подтверждения того, что тигр убил двух собак, нет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полиция разыскивает лже-информатора, который распространил фейк о нападении зверя на подростка в Приморском крае. Кто-то целенаправленно сеял панику в обществе.