Что известно о нападении тигра на собак в Тернейском районе Приморья — официально

В новых медиа появилась информация о том, что амурский тигр наведался в Агзу, — населенный пункт в Тернейском районе. По данным из социальных сетей, нежданный гость зашел в село не просто так. Местные жители заявили, что хищник погубил двух собак. Шокирующее известие разлетелось по местным телеграм-каналам.