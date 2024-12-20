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Posted 20 декабря, 06:04

Published 20 декабря, 06:04

Modified 20 декабря, 06:06

Updated 20 декабря, 06:06

Время безвизового нахождения в Китае продлили для россиян

Долгожданный безвиз с Китаем все ближе? Россиянам разрешили дольше находиться в КНР

20 декабря 2024, 06:04
Фото: Изображение Midjourney.

Время безвизового нахождения в Китае продлили для россиян

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Туризм
Жители Приморья получили радостную весть. Теперь россияне смогут находиться в Китае до 10 дней без визы.

Китай объявил о введении новой политики безвизового транзита, которая вступает в силу с 17 декабря 2024 года, сообщает агентство международного сотрудничества Приморского края со ссылкой на Представительство МИД России во Владивостоке.

Срок пребывания иностранных граждан, имеющих право на безвизовый транзит в Китае, увеличен с 72 и 144 часов до 240 часов, что соответствует 10 дням. Это изменение распространяется на граждан 54 стран, включая Россию, Белоруссию, государства Евросоюза, США и другие.

Кроме того, список мест пересечения границы с правом безвизового транзита расширен на 21 пункт, достигнув 60 портов прибыления. Россияне могут въехать в Китай через 24 китайские административные единицы. Для безвизового транзита необходимо иметь документ, дающий право на международную поездку, с сроком действия не менее трех месяцев, а также билеты или подтверждение маршрута путешествия через Китай.

Эти изменения направлены на увеличение туристического потока и облегчение путешествий для иностранных граждан. Китай рассчитывает привлечь больше туристов, особенно из России. Города КНР уже обогнали Вьетнам, Мальдивы и Кубу по популярности у российских путешественников.

Тем, кто планирует поехать в Китай зимой, стоит поторопиться — консульство не будет работать несколько дней.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда генконсульство КНР во Владивостоке будет закрыто.

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