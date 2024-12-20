Долгожданный безвиз с Китаем все ближе? Россиянам разрешили дольше находиться в КНР

Posted 20 декабря, 06:04
Published 20 декабря, 06:04
Modified 20 декабря, 06:06
Updated 20 декабря, 06:06
Китай объявил о введении новой политики безвизового транзита, которая вступает в силу с 17 декабря 2024 года, сообщает агентство международного сотрудничества Приморского края со ссылкой на Представительство МИД России во Владивостоке.
Срок пребывания иностранных граждан, имеющих право на безвизовый транзит в Китае, увеличен с 72 и 144 часов до 240 часов, что соответствует 10 дням. Это изменение распространяется на граждан 54 стран, включая Россию, Белоруссию, государства Евросоюза, США и другие.
Кроме того, список мест пересечения границы с правом безвизового транзита расширен на 21 пункт, достигнув 60 портов прибыления. Россияне могут въехать в Китай через 24 китайские административные единицы. Для безвизового транзита необходимо иметь документ, дающий право на международную поездку, с сроком действия не менее трех месяцев, а также билеты или подтверждение маршрута путешествия через Китай.
Эти изменения направлены на увеличение туристического потока и облегчение путешествий для иностранных граждан. Китай рассчитывает привлечь больше туристов, особенно из России. Города КНР уже обогнали Вьетнам, Мальдивы и Кубу по популярности у российских путешественников.
Тем, кто планирует поехать в Китай зимой, стоит поторопиться — консульство не будет работать несколько дней.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда генконсульство КНР во Владивостоке будет закрыто.