Долгожданный безвиз с Китаем все ближе? Россиянам разрешили дольше находиться в КНР

Кроме того, список мест пересечения границы с правом безвизового транзита расширен на 21 пункт, достигнув 60 портов прибыления. Россияне могут въехать в Китай через 24 китайские административные единицы. Для безвизового транзита необходимо иметь документ, дающий право на международную поездку, с сроком действия не менее трех месяцев, а также билеты или подтверждение маршрута путешествия через Китай.