Ефимов пообещал жителям Войковского района деловое пространство по программе КРТ

Posted 20 декабря, 07:49
Published 20 декабря, 07:49
Modified 20 декабря, 07:49
Updated 20 декабря, 07:49
Строительство также прокомментировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он заявил, что современное деловое пространство появится недалеко от Ленинградского шоссе согласно условиям проекта КРТ. В реализацию будет вложено 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект должен побить отметку в 730 миллионов рублей. После завершения строительства в Войковском районе Москвы появится более 1,7 тысячи новых рабочих мест, сообщает mos.ru.
Участок находится около улицы Космонавта Волкова, рядом располагаются станции Стрешнево МЦД-2 и «Войковская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Пока на данной территории находятся неиспользуемые строения.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман анонсировал строительство бизнес-центра с наземным паркингом, в котором откроются магазины, офисы и прочие заведения. В общей сложности комплекс займет более 68 тысяч квадратных метров. Вокруг объекта появится благоустроенная зона, планируют проложить необходимые дороги.
Благодаря программе комплексного развития территорий строятся многофункциональные городские кварталы на месте бывших промзон и на неэффективно используемых участках, что включает возведение жилых зданий, прокладку дорог и обустройство новых социальных объектов. В настоящее время в Москве готовится к реализации и уже реализуется 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Данные мероприятия осуществляются в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина.