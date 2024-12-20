Ефимов пообещал жителям Войковского района деловое пространство по программе КРТ

Строительство также прокомментировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он заявил, что современное деловое пространство появится недалеко от Ленинградского шоссе согласно условиям проекта КРТ. В реализацию будет вложено 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект должен побить отметку в 730 миллионов рублей. После завершения строительства в Войковском районе Москвы появится более 1,7 тысячи новых рабочих мест, сообщает mos.ru.