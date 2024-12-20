«Это ампутация ног»: странный забег мужчины поразил жителей Владивостока — видео

Жители дальневосточной столицы стали свидетелями странной пробежки на Нейбута. Перед выходом из дома спортсмен не забыл о куртке, но о ботинках, а тем более о носках, судя по всему, не вспомнил. Мужчина бежал по асфальту босыми ногами, несмотря на то, что на улице декабрь.