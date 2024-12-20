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Posted 20 декабря, 00:11

Published 20 декабря, 00:11

Modified 20 декабря, 00:15

Updated 20 декабря, 00:15

Мужчина без обуви в декабре пробежался по Владивостоку

«Это ампутация ног»: странный забег мужчины поразил жителей Владивостока — видео

20 декабря 2024, 00:11
Фото: vostokmedia.com.

Мужчина без обуви в декабре пробежался по Владивостоку

Сюжет
Спорт
Во Владивостоке на камеру попал спортсмен, который либо забывчивый, либо очень закаленный. Его внешний вид шокировал многих. Но, оказалось, его образ жизни уже не первый год смущает горожан.

Жители дальневосточной столицы стали свидетелями странной пробежки на Нейбута. Перед выходом из дома спортсмен не забыл о куртке, но о ботинках, а тем более о носках, судя по всему, не вспомнил. Мужчина бежал по асфальту босыми ногами, несмотря на то, что на улице декабрь.

Видео: svodka25.

Изумленные приморцы предположили, что такой спорт может «аукнуться» жуткими последствиями: «Это же ампутация ног», — написала шокированная девушка. А местные жители заявили, что бегун не раз гулял в таком виде: «Да он вторую зиму так ходит и на велике с голыми ногами ездит», — подчеркнул комментатор. «Да, недавно видела его на велосипеде без обуви», — поддержала разговор другая подписчица новых медиа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Деды Морозы удивили владивостокцев. Дарители волшебства дерзко похитили Гринча с остановки.

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