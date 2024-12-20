«Это ампутация ног»: странный забег мужчины поразил жителей Владивостока — видео

Posted 20 декабря, 00:11
Published 20 декабря, 00:11
Modified 20 декабря, 00:15
Updated 20 декабря, 00:15
Жители дальневосточной столицы стали свидетелями странной пробежки на Нейбута. Перед выходом из дома спортсмен не забыл о куртке, но о ботинках, а тем более о носках, судя по всему, не вспомнил. Мужчина бежал по асфальту босыми ногами, несмотря на то, что на улице декабрь.
Изумленные приморцы предположили, что такой спорт может «аукнуться» жуткими последствиями: «Это же ампутация ног», — написала шокированная девушка. А местные жители заявили, что бегун не раз гулял в таком виде: «Да он вторую зиму так ходит и на велике с голыми ногами ездит», — подчеркнул комментатор. «Да, недавно видела его на велосипеде без обуви», — поддержала разговор другая подписчица новых медиа.
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