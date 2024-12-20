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Posted 20 декабря, 06:09

Published 20 декабря, 06:09

Modified 20 декабря, 06:11

Updated 20 декабря, 06:11

Историческая регистрация: уникальную недвижимость внесли в Росреестр в Приморье

Историческая регистрация: уникальную недвижимость внесли в Росреестр в Приморье

20 декабря 2024, 06:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Росреестр
В чем же уникальность постановки недвижимого объекта на кадастровый учет? Оказывается, зарегистрировали место, которое хранит особенную память.

Уникальную недвижимость зарегистрировали в Приморском Росреестре. На кадастровый учет поставили Могилу неизвестного солдата в Хасанском районе. Предположительно, там захоронен боец, который штурмовал врага в бухте Рейд Паллады.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Приморскому краю Наталья Балыш отметила, что учет воинских могил особенно важен в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Теперь в государственном реестре содержатся все основные характеристики данного объекта и точное местоположение его границ» — подчеркнула Наталья Балыш.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что президент России Владимир Путин посетит владивостокский форт.

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#Новости#Общество#Владимир Путин#Владивосток#Хасанский район#Великая Отечественная война#Росреестр#Приморский край
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