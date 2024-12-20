Историческая регистрация: уникальную недвижимость внесли в Росреестр в Приморье

Posted 20 декабря, 06:09
Published 20 декабря, 06:09
Modified 20 декабря, 06:11
Updated 20 декабря, 06:11
Уникальную недвижимость зарегистрировали в Приморском Росреестре. На кадастровый учет поставили Могилу неизвестного солдата в Хасанском районе. Предположительно, там захоронен боец, который штурмовал врага в бухте Рейд Паллады.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Приморскому краю Наталья Балыш отметила, что учет воинских могил особенно важен в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Теперь в государственном реестре содержатся все основные характеристики данного объекта и точное местоположение его границ» — подчеркнула Наталья Балыш.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что президент России Владимир Путин посетит владивостокский форт.