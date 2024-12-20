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Posted 20 декабря, 02:18

Published 20 декабря, 02:18

Modified 20 декабря, 02:20

Updated 20 декабря, 02:20

Во Владивостоке реализуются все направления мастер-плана развития города

Итоги года: 6 школ, 20 автобусов, три сквера — мастер-план Владивостока в действии

20 декабря 2024, 02:18
Фото: vostokmedia.com.

Во Владивостоке реализуются все направления мастер-плана развития города

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Итоги года 2024: Владивосток в цифрах
Мастер-план Владивостока — главный документ, по которому идёт развитие города. В 2024 году в городе немало сделано в рамках выполнения всех обозначенных в мастер-плане направлений, по которым идёт в будущее наш город.

Эксперты отмечают: глава Владивостока Константин Шестаков и его команда так выстроили работу, чтобы придерживаться точного выполнения всех положений мастер-плана, всех указанных в нём направлений развития.

Например, в 2024 году во Владивостоке появились новые спортивные объекты:

  • ФОК рядом со школой № 78;
  • «Керлинг-Арена» на улице Шилкинской.

Под личным контролем главы города ведётся работа по капитальному ремонту дорог.

Семь улиц города в 2024 году были отремонтированы по нацпроекту «„Безопасные качественные дороги“.

Также в рамках исполнения наказов депутатов построена дорога к будущей поликлинике на улице Беговой.

— Ещё один большой блок мастер-плана Владивостока — благоустройство, — отмечает Константин Шестаков. — В 2024 году в рамках национального проекта «Комфортная городская среда» мы выполнили работы на трех участках — создали (или завершаем создание) трёх транзитных скверов. Они связывают между собой разные улицы внутри микрорайона.

Какие это скверы?

  • сквер на улице Жигура;
  • сквер между улицами Ватутина и Нейбута;
  • сквер на Кирова.

Активно реализовывались проекты благоустройства в рамках программ «1000 дворов», «Твой проект», грантов для ТОСов.

  • 94 двора появились по проекту «1000 дворов»;
  • 72 проекта было выполнено в формате ТОСовских инициатив;
  • 5 проектов в формате «Твой проект».

Ещё один аспект мастер-плана — ремонт школ. В 2024 году во Владивостоке капитально отремонтировано шесть школ. Столько же запланировано на 2025 год.

Транспортное обеспечение жителей Владивостока — важная часть мастер-плана.

Сухим языком цифр это выглядит так:

  • закуплено в 2024 году 20 новых автобусов (15 из них большого класса);
  • закуплено в 2024 году 16 новых троллейбусов
  • 164 единицы устаревшего транспорта поменяли частные перевозчики.

Также глава города Константин Шестаков уделяет особое внимание решению кадрового вопроса — новые автобусы сами никуда не поедут, нужны водители. В МУП «ВПОПАТ» только в прошлом месяце было принято на работу 30 водителей, причем зарплаты у них более чем достойные — 140 тысяч рублей в месяц.

— Мы активно продвигаемся в проекте создания легкого метро, — сказал Константин Шестаков. — РЖД ввело еще одну городскую электричку, а мы, в свою очередь, организуем перехватывающие парковки.

Реализуются в рамках мастер-плана и два долгосрочных проекта:

  • благоустройство комплексное и реновация парка Минного городка;
  • строительство школы в районе улицы майора Филиппова.

Причем работы в парке уже начались.

— В 2025 году в рамках мастер-плана, — сказал Константин Шестаков, — мы продолжим работу по модернизации тепловых сетей. Построим дорогу и съезд с объездной в районе Зелёного Угла. Продолжим работы по улице Адмирала Горшкова, начнем работы по улице Жигура в рамках нацпроекта «БКД». Начнем строительство развязки на Фирсова и проектировку большой дороги, которая свяжет Инструментальный завод, 3-ю Рабочую, Котельникова и площадь Баляева.

Также будут построены два ФОКа — один на стадионе «Строитель». Два новых детских сада появятся в городе. Продолжится работа по благоустройству парка имени Лазо.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало об итогах работы по развитию культурной жизни Владивостока.

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#Новости#Владивосток#Константин Шестаков#Приморский край#Мастер-план#Итоги года 2024: Владивосток в цифрах
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