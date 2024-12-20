Картина дня в Приморье: ограбление бабушки, нападение тигра и безвиз с Китаем

Posted 20 декабря, 11:02
Published 20 декабря, 11:02
Modified 20 декабря, 11:02
Updated 20 декабря, 11:02
Ограбление бабушки
Молодой преступник днем обокрал бабушку посреди улицы во Владивостоке. Его очень быстро нашли.
Нападение тигра
В телеграм-каналах распространяется информация о том, что полосатый кот разделался с собаками в селе Приморского края. Сергей Арамилев рассказал, что известно об инциденте на данный момент.
Безвиз с Китаем
Жители Приморья получили радостную весть. Теперь россияне смогут находиться в Китае до 10 дней без визы.