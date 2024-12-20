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Posted 20 декабря, 11:02

Published 20 декабря, 11:02

Modified 20 декабря, 11:02

Updated 20 декабря, 11:02

Картина дня в Приморье: ограбление бабушки, нападение тигра и безвиз с Китаем

Картина дня в Приморье: ограбление бабушки, нападение тигра и безвиз с Китаем

20 декабря 2024, 11:02
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Ограбление бабушки

Молодой преступник днем обокрал бабушку посреди улицы во Владивостоке. Его очень быстро нашли.

Ничего святого: бабушку обокрали средь бела для во Владивостоке — видео
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Нападение тигра

В телеграм-каналах распространяется информация о том, что полосатый кот разделался с собаками в селе Приморского края. Сергей Арамилев рассказал, что известно об инциденте на данный момент.

Что известно о нападении тигра на собак в Тернейском районе Приморья — официально
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Безвиз с Китаем

Жители Приморья получили радостную весть. Теперь россияне смогут находиться в Китае до 10 дней без визы.

Долгожданный безвиз с Китаем все ближе? Россиянам разрешили дольше находиться в КНР
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#Новости#Картина дня#Приморский край#Итоги
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