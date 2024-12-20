Морозы ниже -40°C: жуткое похолодание нагрянет в Приморье

Минувшая ночь в регионе выдалась весьма морозной, — -33 °C. Если сегодня изменений кардинальных не предвидится, то завтра, 21 декабря, ожидается серьезное похолодание. Столбики термометров упадут до -37 °C. Днем температура воздуха будет колебаться от -4 до -18 °C, сообщает «Примгидромет».