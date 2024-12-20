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Posted 20 декабря, 04:55

Published 20 декабря, 04:55

Modified 20 декабря, 04:57

Updated 20 декабря, 04:57

Понижение температур до сорокоградусных морозов ожидается в Приморском крае

Морозы ниже -40°C: жуткое похолодание нагрянет в Приморье

20 декабря 2024, 04:55
Фото: 1MI.

Понижение температур до сорокоградусных морозов ожидается в Приморском крае

Сюжет
Погода
Приморский край ощутит «адское» настроение зимы. Когда погода нанесет морозный удар по региону? — узнаете в материале.

Минувшая ночь в регионе выдалась весьма морозной, — -33 °C. Если сегодня изменений кардинальных не предвидится, то завтра, 21 декабря, ожидается серьезное похолодание. Столбики термометров упадут до -37 °C. Днем температура воздуха будет колебаться от -4 до -18 °C, сообщает «Примгидромет».

В воскресенье в крае похолодает еще на 1 — 4 градуса, а на побережье разыграется северо-западный ветер.

Во Владивостоке сегодня температура составит -2 — -5 °C, а на выходных ожидается понижение значений до -11 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на следующей недели в Приморском крае наступит настоящая оттепель.

-36°C, снег и оттепель: весеннее тепло порадует жителей Приморья после осадков
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