Морозы ниже -40°C: жуткое похолодание нагрянет в Приморье

Posted 20 декабря, 04:55
Published 20 декабря, 04:55
Modified 20 декабря, 04:57
Updated 20 декабря, 04:57
Минувшая ночь в регионе выдалась весьма морозной, — -33 °C. Если сегодня изменений кардинальных не предвидится, то завтра, 21 декабря, ожидается серьезное похолодание. Столбики термометров упадут до -37 °C. Днем температура воздуха будет колебаться от -4 до -18 °C, сообщает «Примгидромет».
В воскресенье в крае похолодает еще на 1 — 4 градуса, а на побережье разыграется северо-западный ветер.
Во Владивостоке сегодня температура составит -2 — -5 °C, а на выходных ожидается понижение значений до -11 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на следующей недели в Приморском крае наступит настоящая оттепель.