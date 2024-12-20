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Posted 20 декабря, 04:39

Published 20 декабря, 04:39

Modified 20 декабря, 04:41

Updated 20 декабря, 04:41

Консульство Китая временно не будет работать во Владивостоке

Не опоздай на праздники: ворота в Китай закроют для жителей Приморья — когда?

20 декабря 2024, 04:39
Фото: Изображение Midjourney.

Консульство Китая временно не будет работать во Владивостоке

Сюжет
Туризм
Генконсульство Китая во Владивостоке приостановит работу на несколько дней в 2025 году. Об этом предупредили на официальном сайте.

Генеральное консульство Китая предупреждает о том, что не будет работать несколько дней в январе 2025 года.

Генеральное консульство КНР во Владивостоке на своем сайте объявило о временном закрытии в связи с праздниками. 1 января консульство будет закрыто в честь Нового года, а с 28 января по 4 февраля 2025 года — в честь Праздника Весны. Это связано с традиционными китайскими праздниками, во время которых консульство приостанавливает свою работу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о немыслимом столпотворении во Владивостоке.

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#Новости#Общество#Россия#Владивосток#Туризм#Новый год#Китай#Праздники#Приморский край#Приморье#Генконсульство
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