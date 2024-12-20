Не опоздай на праздники: ворота в Китай закроют для жителей Приморья — когда?

Генеральное консульство КНР во Владивостоке на своем сайте объявило о временном закрытии в связи с праздниками. 1 января консульство будет закрыто в честь Нового года, а с 28 января по 4 февраля 2025 года — в честь Праздника Весны. Это связано с традиционными китайскими праздниками, во время которых консульство приостанавливает свою работу.