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Posted 20 декабря, 07:12

Published 20 декабря, 07:12

Modified 20 декабря, 07:14

Updated 20 декабря, 07:14

Десятки тысяч рублей готовы тратить на праздничный образ жители Дальнего Востока

Ошеломительные суммы: сколько жители Приморья тратят на новогодние наряды?

20 декабря 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney.

Десятки тысяч рублей готовы тратить на праздничный образ жители Дальнего Востока

Сюжет
Новый год
Эксперты Авито Товаров и Авито Работы провели занятный и весьма актуальный для декабря опрос, — сколько россиянин готов потратить на свой образ для новогоднего корпоратива.

В исследовании приняли участие более 7 000 жителей Дальнего Востока, включая приморцев. Оказалось, что средний чек для идеального праздничного лука (look — перевод с английского языка — вид, внешность — прим. ред.) составляет 11 000 рублей.

Стоит отметить, что некоторые ценители моды готовы выложить и большую сумму. Например, молодые люди от 18 до 34 лет обычно тратят на образ 15 000 — 20 000 рублей.

Однако 41% из опрошенных дальневосточников планируют вложить в обновки не более 10 000 рублей. От 10 0001 до 20 000 намерены потратить 17% респондентов. И только 4% опрошенных хотят обновить гардероб на сумму до 30 000 рублей.

К слову, многие жители ДФО не прочь «отбить» потраченные суммы подарками от начальства. 66% работников ждут от руководителей премии. 19% не против подарочных карт для покупок в интернет-магазинах. Опрошенные родители надеются получить сладкие презенте для детей (13%). Также дальневосточники будут рады абонементам в СПА-салоны (8%) и гаджетам (7%).

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие продукты рекомендуется купить заранее для новогоднего стола.

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