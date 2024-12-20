Ошеломительные суммы: сколько жители Приморья тратят на новогодние наряды?

Posted 20 декабря, 07:12
Published 20 декабря, 07:12
Modified 20 декабря, 07:14
Updated 20 декабря, 07:14
В исследовании приняли участие более 7 000 жителей Дальнего Востока, включая приморцев. Оказалось, что средний чек для идеального праздничного лука (look — перевод с английского языка — вид, внешность — прим. ред.) составляет 11 000 рублей.
Стоит отметить, что некоторые ценители моды готовы выложить и большую сумму. Например, молодые люди от 18 до 34 лет обычно тратят на образ 15 000 — 20 000 рублей.
Однако 41% из опрошенных дальневосточников планируют вложить в обновки не более 10 000 рублей. От 10 0001 до 20 000 намерены потратить 17% респондентов. И только 4% опрошенных хотят обновить гардероб на сумму до 30 000 рублей.
К слову, многие жители ДФО не прочь «отбить» потраченные суммы подарками от начальства. 66% работников ждут от руководителей премии. 19% не против подарочных карт для покупок в интернет-магазинах. Опрошенные родители надеются получить сладкие презенте для детей (13%). Также дальневосточники будут рады абонементам в СПА-салоны (8%) и гаджетам (7%).
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