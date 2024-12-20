Ошеломительные суммы: сколько жители Приморья тратят на новогодние наряды?

К слову, многие жители ДФО не прочь «отбить» потраченные суммы подарками от начальства. 66% работников ждут от руководителей премии. 19% не против подарочных карт для покупок в интернет-магазинах. Опрошенные родители надеются получить сладкие презенте для детей (13%). Также дальневосточники будут рады абонементам в СПА-салоны (8%) и гаджетам (7%).