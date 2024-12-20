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Posted 20 декабря, 10:41

Published 20 декабря, 10:41

Modified 20 декабря, 10:41

Updated 20 декабря, 10:41

Пермская ЦБК помогает ученикам школы № 123 в профессиональном самоопределении

Пермская ЦБК помогает ученикам школы № 123 в профессиональном самоопределении

20 декабря 2024, 10:41
Фото: ПЦБК.
Пермская ЦБК продолжает активно контактировать со школой № 123 в микрорайоне Бумкомбинат. В ходе их взаимодействия получают воплощение разные образовательные проекты.

Также компания участвует в развитии концепции школы осознанного выбора, предлагая ученикам поддержку в выборе будущей профессии.

Недавно при содействии федеральных и краевых властей в школе завершился капитальный ремонт. В его рамках обновление получили все коммуникации, фасад, крыша и внутренние помещения школы, был открыт центр детских инициатив и создано отдельное пространство для кадетов. Об этом пишет properm.

18 декабря в рамках одного из этапов своей рабочей поездки по Орджоникидзевскому району школу посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, чтобы оценить итоги ремонта. Глава региона побывал в обновленных учебных аудиториях, познакомился с учащимися и предложил старшеклассникам рассмотреть ПЦБК как потенциальное место карьеры в будущем.

Интересно, что ПЦБК выполняет роль ведущего социального партнера школы № 123. В школе запущен производственно-образовательный квартал #НашПроект, который работает при поддержке компании. Детям здесь предлагают посещение дополнительных занятий по естественно-научным и творческим дисциплинам, участие в выездных профессиональных пробах, а также знакомство с такими направлениями, как информационные технологии, инженерия, экология и экономика.

Кроме того, ПЦБК в партнерстве с пермским филиалом Российского союза боевых искусств основала молодёжно-спортивное движение «Лига ПЦБК». В рамках этого проекта для детей проводят бесплатные занятия по самбо, дзюдо, прикладному рукопашному бою, кикбоксингу, спортивной акробатике, хоккею, легкой атлетике и лыжам.

Компания также придает большое значение патриотическому воспитанию: на базе школы ведут набор четыре кадетских класса, где проходят дополнительные занятия по физической и начальной военной подготовке, тренировки в бассейне и уроки мужества.

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