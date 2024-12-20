Пермская ЦБК помогает ученикам школы № 123 в профессиональном самоопределении

Недавно при содействии федеральных и краевых властей в школе завершился капитальный ремонт. В его рамках обновление получили все коммуникации, фасад, крыша и внутренние помещения школы, был открыт центр детских инициатив и создано отдельное пространство для кадетов. Об этом пишет properm.