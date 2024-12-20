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Posted 20 декабря, 15:21

Published 20 декабря, 15:21

Modified 20 декабря, 15:23

Updated 20 декабря, 15:23

Путь на мост «колом»: покореженное авто осложнило движение во Владивостоке — видео

Путь на мост «колом»: покореженное авто осложнило движение во Владивостоке — видео

20 декабря 2024, 15:21
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
ДТП
Во Владивостоке легковушка на аварийках стала причиной затора. Одну из самых проблемных дорог сковала жуткая пробка.

Во Владивостоке около Второреченского моста собралась пятничная пробка. Автомобилисты предполагали, что осложнение ситуации произошло из-за ДТП и не прогадали.

«Я так и думал, что не просто так простаиваем в девять вечера. Оказалось, авария. Но причина не ясна», — заявил очевидец.

Судя по кадрам, на месте инцидента стоит только одна машина. Поодаль расположился транспорт аварийного комиссара. Был ли второй участник происшествия? — Пока неизвестно. Но на видео заметно, что передняя часть малолитражки пострадала.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в краевой столице случилось еще одно ДТП. В пригороде большегруз схлестнулся на дороге с кроссовером. Тягач применил экстренное торможение, но, судя по всему, избежать неприятностей не удалось.

Путь «страданий»: очередной грузовик стал причиной затора во Владивостоке — видео
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