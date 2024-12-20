Путь на мост «колом»: покореженное авто осложнило движение во Владивостоке — видео

Posted 20 декабря, 15:21
Published 20 декабря, 15:21
Modified 20 декабря, 15:23
Updated 20 декабря, 15:23
Во Владивостоке около Второреченского моста собралась пятничная пробка. Автомобилисты предполагали, что осложнение ситуации произошло из-за ДТП и не прогадали.
«Я так и думал, что не просто так простаиваем в девять вечера. Оказалось, авария. Но причина не ясна», — заявил очевидец.
Судя по кадрам, на месте инцидента стоит только одна машина. Поодаль расположился транспорт аварийного комиссара. Был ли второй участник происшествия? — Пока неизвестно. Но на видео заметно, что передняя часть малолитражки пострадала.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в краевой столице случилось еще одно ДТП. В пригороде большегруз схлестнулся на дороге с кроссовером. Тягач применил экстренное торможение, но, судя по всему, избежать неприятностей не удалось.