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Posted 20 декабря, 15:00

Published 20 декабря, 15:00

Modified 20 декабря, 15:02

Updated 20 декабря, 15:02

Путь «страданий»: очередной грузовик стал причиной затора во Владивостоке — видео

Путь «страданий»: очередной грузовик стал причиной затора во Владивостоке — видео

20 декабря 2024, 15:00
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Пробка
В пригороде Владивостока собралась пробка из-за аварии с участием большегруза. Судя по всему, рулевой пытался избежать ДТП, но не получилось.

В краевой столице на Маковского произошла авария с участием большегруза и кроссовера. Очевидец снял на камеру легковой автомобиль, который расположился за тягачом. Под крупногабаритным транспортом замечены черные полосы. Вероятно, рулевой пытался экстренно тормозить.

Также на место инцидента прибыли аварийные комиссары. Других подробностей происшествия не сообщается. О пострадавших тоже пока неизвестно.

«На месте аварии собралась пробка в сторону Артема», — подметил очевидец.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что большегруз рассыпал стройматериалы и заблокировал почти всю улицу во Владивостоке. В ЦОДД предупредили водителей о заторе на Спортивной.

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