Пятничные пробки: тягач попал в аварию и рассыпал груз на улице Владивостока — видео

Posted 20 декабря, 05:57
Published 20 декабря, 05:57
Modified 20 декабря, 05:59
Updated 20 декабря, 05:59
В дальневосточной столице на Спортивной около дома №5 произошло дорожное происшествие с участием тягача и малолитражки, сообщила пресс-служба ЦОДД. Большегруз не только попал в аварию, но и рассыпал какие-то стройматериалы, судя по видео.
Движение на данном участке затруднено, ведь участники инцидента заблокировали большую часть дороги, которая пользуется спросом у горожан, особенно в пятницу в преддверии окончания рабочего дня.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как автомобилистка спровоцировала массовое столкновение во Владивостоке. Виновница ДТП на высокой скорости протаранила несколько автомобилей, которые стояли около кафе.