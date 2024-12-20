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Posted 20 декабря, 05:57

Published 20 декабря, 05:57

Modified 20 декабря, 05:59

Updated 20 декабря, 05:59

Серьезный затор образовался из-за ДТП во Владивостоке

Пятничные пробки: тягач попал в аварию и рассыпал груз на улице Владивостока — видео

20 декабря 2024, 05:57
Фото: vostokmedia.com.

Серьезный затор образовался из-за ДТП во Владивостоке

Сюжет
Дорога
Одна из улиц Владивостока встала «колом» из-за аварии с участием многотонника. Куда не рекомендуется соваться автомобилистам в пятничный вечер? — узнаете в материале.

В дальневосточной столице на Спортивной около дома №5 произошло дорожное происшествие с участием тягача и малолитражки, сообщила пресс-служба ЦОДД. Большегруз не только попал в аварию, но и рассыпал какие-то стройматериалы, судя по видео.

Движение на данном участке затруднено, ведь участники инцидента заблокировали большую часть дороги, которая пользуется спросом у горожан, особенно в пятницу в преддверии окончания рабочего дня.

Видео: codd_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как автомобилистка спровоцировала массовое столкновение во Владивостоке. Виновница ДТП на высокой скорости протаранила несколько автомобилей, которые стояли около кафе.

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