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Posted 20 декабря, 02:34

Published 20 декабря, 02:34

Modified 20 декабря, 02:36

Updated 20 декабря, 02:36

Молодого тигра, который нападал на собак в поселке, поймали в Приморском крае

«Сердце разрывается»: тигра, который забрёл в поселок и ел собак, отловили в Приморье

20 декабря 2024, 02:34
Фото: siberian_tiger_center.

Молодого тигра, который нападал на собак в поселке, поймали в Приморском крае

Сюжет
Браконьеры
Тигра, который забрел в поселок, поймали в Приморском крае. Специалисты выяснили, что зверь очень молод, и нападал на собак по неопытности.

В Приморском крае отловили амурского тигра, который охотился на домашних животных в поселке Эпиргат. Решение об отлове было принято из-за того, что хищник не спешил покинуть территорию.

В Центре «Тигр» специалисты провели ветеринарный осмотр и установили, что это молодой зверь полутора лет от роду, находящийся в удовлетворительном состоянии без травм.

Специалисты предполагают, что тигр недавно сепарировался от матери и, по неопытности, выбрал легкую добычу для охоты. Дальнейшая судьба хищника будет определена после наблюдения за его поведением.

Фото: siberian_tiger_center

У жителей Приморья новость о поимке молодого зверя вызвала широкий отклик:

«Надеюсь, ему смогут найти территорию богатую добычей, подальше от людей»;

«Это уже пятый что ли?»;

«Хорошо бы тигр показал, что может жить сам в природе. И вернулся наволю! Но не к людям»;

«Давай, не дури, иди в лес, там есть тебе корм, а от людей, пожалуйста, подальше»;

«Спасибо сотрудникам центра. Тигруля, выходи поскорее на волю, охоться за оленями и живи сытой счастливой жизнью подальше от человека»;

«Слава богу, наконец-то здоровый тигрик! Уже сердце разрывается от жертв браконьеров, со сломанными клыками, покалеченными лапами, стрелянными ранами», — пишут неравнодушные жители края в сети.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что амурский тигр погиб под колесами авто в Приморье.

Амурский тигр погиб под колесами джипа в Приморском крае
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#Новости#Общество#Браконьеры#Тигр#Животные#Охота#Приморский край#Приморье#Специалисты#Происшествия
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