«Сердце разрывается»: тигра, который забрёл в поселок и ел собак, отловили в Приморье

Posted 20 декабря, 02:34
Published 20 декабря, 02:34
Modified 20 декабря, 02:36
Updated 20 декабря, 02:36
В Приморском крае отловили амурского тигра, который охотился на домашних животных в поселке Эпиргат. Решение об отлове было принято из-за того, что хищник не спешил покинуть территорию.
В Центре «Тигр» специалисты провели ветеринарный осмотр и установили, что это молодой зверь полутора лет от роду, находящийся в удовлетворительном состоянии без травм.
Специалисты предполагают, что тигр недавно сепарировался от матери и, по неопытности, выбрал легкую добычу для охоты. Дальнейшая судьба хищника будет определена после наблюдения за его поведением.
У жителей Приморья новость о поимке молодого зверя вызвала широкий отклик:
«Надеюсь, ему смогут найти территорию богатую добычей, подальше от людей»;
«Это уже пятый что ли?»;
«Хорошо бы тигр показал, что может жить сам в природе. И вернулся наволю! Но не к людям»;
«Давай, не дури, иди в лес, там есть тебе корм, а от людей, пожалуйста, подальше»;
«Спасибо сотрудникам центра. Тигруля, выходи поскорее на волю, охоться за оленями и живи сытой счастливой жизнью подальше от человека»;
«Слава богу, наконец-то здоровый тигрик! Уже сердце разрывается от жертв браконьеров, со сломанными клыками, покалеченными лапами, стрелянными ранами», — пишут неравнодушные жители края в сети.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что амурский тигр погиб под колесами авто в Приморье.