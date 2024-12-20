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Posted 20 декабря, 01:45

Published 20 декабря, 01:45

Modified 20 декабря, 01:48

Updated 20 декабря, 01:48

Девочка гуляла по «заброшке» и попала в больницу с травмами в Приморье

Школьница провалилась сквозь крышу в Приморье: ребёнок в больнице, проводят проверку

20 декабря 2024, 01:45
Фото: prosecutor_pk.

Девочка гуляла по «заброшке» и попала в больницу с травмами в Приморье

Сюжет
Больница
14-летняя девочка забралась на крышу в Уссурийске. Перекрытия не выдержали, школьница провалилась. Ее доставили в больницу с травмами.

В Уссурийске вечером 19 декабря несовершеннолетняя девочка получила травмы. Четверо подростков проникли на территорию заброшенного здания на улице Сибирцева. Когда 14-летняя девочка шла по крыше, она провалилась и упала с высоты второго этажа. Ребенка госпитализировали с травмами различной тяжести.

Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по факту травмирования девочки. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств происшествия и организовала проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Особое внимание будет уделено оценке мер, принимаемых собственником здания для обеспечения безопасности окружающих.

Фото: prosecutor_pk

Проверка направлена на выявление причин и условий, которые привели к трагическому инциденту. Ведомство будет оценивать эффективность мер, принимаемых для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Ранее «Восток-Медиа» писало о девочке, на которую с крыши упали стройматериалы во Владивостоке.

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