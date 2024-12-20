Школьница провалилась сквозь крышу в Приморье: ребёнок в больнице, проводят проверку

Posted 20 декабря, 01:45
Published 20 декабря, 01:45
Modified 20 декабря, 01:48
Updated 20 декабря, 01:48
В Уссурийске вечером 19 декабря несовершеннолетняя девочка получила травмы. Четверо подростков проникли на территорию заброшенного здания на улице Сибирцева. Когда 14-летняя девочка шла по крыше, она провалилась и упала с высоты второго этажа. Ребенка госпитализировали с травмами различной тяжести.
Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по факту травмирования девочки. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств происшествия и организовала проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Особое внимание будет уделено оценке мер, принимаемых собственником здания для обеспечения безопасности окружающих.
Проверка направлена на выявление причин и условий, которые привели к трагическому инциденту. Ведомство будет оценивать эффективность мер, принимаемых для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
Ранее «Восток-Медиа» писало о девочке, на которую с крыши упали стройматериалы во Владивостоке.