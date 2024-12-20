Школьница провалилась сквозь крышу в Приморье: ребёнок в больнице, проводят проверку

В Уссурийске вечером 19 декабря несовершеннолетняя девочка получила травмы. Четверо подростков проникли на территорию заброшенного здания на улице Сибирцева. Когда 14-летняя девочка шла по крыше, она провалилась и упала с высоты второго этажа. Ребенка госпитализировали с травмами различной тяжести.