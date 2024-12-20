vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 00:35

Published 20 декабря, 00:35

Modified 20 декабря, 00:37

Updated 20 декабря, 00:37

Огонь от пожара во дворе повредил квартиру семьи во Владивостоке

Стали погорельцами из-за помойки под окном: проверку проводят после пожара в Приморье

20 декабря 2024, 00:35
Фото: Изображение Midjourney.

Огонь от пожара во дворе повредил квартиру семьи во Владивостоке

Сюжет
Пожар
В результате пожара около жилого дома во Владивостоке выгорела одна из квартир. Прокуратура начала проверку.

Прокуратура Первореченского района провела проверку после пожара у стен жилого дома.

15 декабря на придомовой территории многоквартирного дома на Народном проспекте во Владивостоке произошел пожар: загорелся мусор. Огонь повредил квартиру жительницы первого этажа, проживавшей там с малолетней дочерью. Прокуратура провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении в отношении управляющей компании за нарушение лицензионных требований при управлении домом.

Видео: prosecutor_pk.

Проверка также выявила отсутствие места сбора ТКО для жителей дома. Прокуратура потребовала от управляющей компании устранить нарушения в кратчайшие сроки. Орган дознания проводит доследственную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ.

Хозяйка пострадавшей квартиры получила помощь от администрации Владивостока в подготовке документов для получения выплаты в рамках региональной программы поддержки граждан в трудной ситуации.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре, который подбирался к жилом дому.

Люди отгоняют машины: пожар подобрался к жилому дому во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Потолок обвалился в квартире у семьи с детьми во Владивостоке: дело дошло до МосквыТрагедия всполошила город: жуткий пожар разбушевался во Владивостоке12 рулонов теплоизоляции упали на школьницу в Приморье — подозреваемых задержали
#Новости#Общество#Видео#Пожар#Владивосток#Многоквартирный дом#Администрация#Прокуратура#Управляющая компания#ТКО#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика