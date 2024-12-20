Стали погорельцами из-за помойки под окном: проверку проводят после пожара в Приморье

15 декабря на придомовой территории многоквартирного дома на Народном проспекте во Владивостоке произошел пожар: загорелся мусор. Огонь повредил квартиру жительницы первого этажа, проживавшей там с малолетней дочерью. Прокуратура провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении в отношении управляющей компании за нарушение лицензионных требований при управлении домом.