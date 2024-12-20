Стали погорельцами из-за помойки под окном: проверку проводят после пожара в Приморье

Posted 20 декабря, 00:35
Published 20 декабря, 00:35
Modified 20 декабря, 00:37
Updated 20 декабря, 00:37
Прокуратура Первореченского района провела проверку после пожара у стен жилого дома.
15 декабря на придомовой территории многоквартирного дома на Народном проспекте во Владивостоке произошел пожар: загорелся мусор. Огонь повредил квартиру жительницы первого этажа, проживавшей там с малолетней дочерью. Прокуратура провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении в отношении управляющей компании за нарушение лицензионных требований при управлении домом.
Проверка также выявила отсутствие места сбора ТКО для жителей дома. Прокуратура потребовала от управляющей компании устранить нарушения в кратчайшие сроки. Орган дознания проводит доследственную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ.
Хозяйка пострадавшей квартиры получила помощь от администрации Владивостока в подготовке документов для получения выплаты в рамках региональной программы поддержки граждан в трудной ситуации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре, который подбирался к жилом дому.