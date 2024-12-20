Тема развития Дальнего Востока прошла красной нитью через всю прямую линию — эксперт

Ежегодная прямая линия Владимира Путина состоялась вчера, 19 декабря, в Москве. Как и годом ранее, она прошла в совмещённом формате с большой пресс-конференцией главы государства. Как отметил политолог Павел Наливайко, развитие Дальнего Востока стало одной из ключевых тем прямой линии.

Комментируя итоги мероприятия, эксперт в первую очередь обратил внимание на глубокую погружённость президента в текущую внутриполитическую и внешнеполитическую повестку. — Хочу отметить и то, что глава государства мыслит именно с позиции обычных жителей. Мы видели, что в некоторых моментах он даже приносил в прямом эфире извинения за какие-то упущения, и это показывает, насколько для него важна обратная связь от людей, и те проблемы, где имеются недоработки чиновников, он пропускает через себя, это крайне важно, — сказал Павел Наливайко. Политолог отметил также и то колоссальное внимание, которое было уделено теме развития Дальнего Востока. — Стоит также обратить внимание на символизм, который прослеживается через некоторые блоки тем. На мой взгляд, красной нитью через всю прямую линию шли две темы. Первая — это Дальний Восток. Президент в очередной раз повторил, что регион имеет колоссальные перспективы развития. Погружённость в проблематику региона, даже в проблематику отдельных регионов Дальнего Востока, говорит о том, что президент этому направлению уделяет колоссальное внимание. И это перекликается с тем, что сейчас российская экономика разворачивается на восток. Очевидным образом, в ближайшее время мы увидим и переезд некоторых компаний на Дальний Восток, и реализацию крупных проектов. Что касается непосредственно Хабаровского края, то неслучайно сегодня губернатор Дмитрий Демешин делает ставку на развитие экономики — президент сказал, что на экономике строится всё, — прокомментировал эксперт. Второй сквозной темой прямой линии, по мнению Павла Наливайко, стала специальная военная операция и меры поддержки участников СВО и членов их семей. — В том числе был затронут важный вопрос, касающийся образа будущего наших бойцов — каким оно будет для них, чем они будут заниматься после завершения специальной военной операции. Президент в ходе прямой линии озвучил целый ряд решений, касающихся этого направления. И конечно же, для дальневосточников было крайне важно, что за спиной президента в начале эфира висел флаг 155 бригады Тихоокеанского флота. Это действительно показатель того, что наши воины сегодня на передовой сражаются самоотверженно, и президент знает об этом, — считает политолог.