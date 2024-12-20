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Posted 20 декабря, 03:19

Published 20 декабря, 03:19

Modified 20 декабря, 03:21

Updated 20 декабря, 03:21

Выяснилось, действительно ли тигр ходил вокруг школы в Приморском крае

Тигр бродил вокруг школы поселка в Приморье? — официальный комментарий

20 декабря 2024, 03:19
Фото: Изображение Midjourney.

Выяснилось, действительно ли тигр ходил вокруг школы в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Жителей одного из поселков в Приморье встрепенула весть о появлении тигра около школы. Был там хищник, или нет, уточнил у специалистов корреспондент «Восток-Медиа».

В Приморском крае родителей попросили сопровождать детей в школу из-за замеченного неподалеку тигра, сообщают в новых медиа.

Хищника якобы увидели в Барабаше вечером 19 декабря в районе школы № 1. Руководство школы сразу предупредило родителей, что начало первого урока сдвинут до 09:00.

Взрослым порекомендовали сопровождать детей в школу и обратно, а если не получится — оставлять их дома. Это решение приняли для обеспечения безопасности учеников.

Официальных заявлений о появлении тигра в поселке не было.

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к руководителю центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву за уточнением информации.

Редакции сообщили, что специалисты охотнадзора провели проверку на месте и обнаружили следы крупной собаки. Следов появления тигра в окрестностях не нашли.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье поймали тигра, который забрёл в один из поселков и напал на двух собак.

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