Тигр бродил вокруг школы поселка в Приморье? — официальный комментарий

Posted 20 декабря, 03:19
Published 20 декабря, 03:19
Modified 20 декабря, 03:21
Updated 20 декабря, 03:21
В Приморском крае родителей попросили сопровождать детей в школу из-за замеченного неподалеку тигра, сообщают в новых медиа.
Хищника якобы увидели в Барабаше вечером 19 декабря в районе школы № 1. Руководство школы сразу предупредило родителей, что начало первого урока сдвинут до 09:00.
Взрослым порекомендовали сопровождать детей в школу и обратно, а если не получится — оставлять их дома. Это решение приняли для обеспечения безопасности учеников.
Официальных заявлений о появлении тигра в поселке не было.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к руководителю центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву за уточнением информации.
Редакции сообщили, что специалисты охотнадзора провели проверку на месте и обнаружили следы крупной собаки. Следов появления тигра в окрестностях не нашли.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье поймали тигра, который забрёл в один из поселков и напал на двух собак.