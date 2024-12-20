vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 01:08

Published 20 декабря, 01:08

Modified 20 декабря, 01:10

Updated 20 декабря, 01:10

Туризм процветает в Приморском крае

Туристический бум: спрос на путешествия в Приморье вырос в 2024 году

20 декабря 2024, 01:08
Фото: vostokmedia.com.

Туризм процветает в Приморском крае

Сюжет
Туризм
В 2024 году краткосрочная аренда жилья в Приморье пользовалась популярностью среди россиян. Путешественников, посетивших регион, было больше в 3,5 раза в уходящем году.

В 2024 году предприниматели, занимающиеся краткосрочной сдачей квартир, приняли в 3,5 раза больше гостей, чем в прошлом году, сообщает «Авито Путешествия».

Лидерами по бронированию посуточного жилья на платформе стали жаркий Краснодарский край, культурная столица страны Санкт-Петербург и Москва. Стоит отметить, что популярность Приморья выросла в уходящем году.

Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин высказался о положительной динамике, которая наблюдается сегодня.

«Туристический потенциал регионов Севера и Дальнего Востока в значительной степени еще не раскрыт, однако в последние годы они привлекают все большее число самостоятельных путешественников, которые уже исследовали традиционные маршруты вдоль и поперек. В тех локациях, где пока не появилась развитая гостиничная инфраструктура, именно частные квартиры, апартаменты и дома стимулируют рост турпотока», — подчеркнул специалист.

К слову, стоимость посуточной аренды квадратных метров весьма приятная, если сравнивать с лидерами рейтинга. Например, в Москве и Питере краткосрочное жилье обойдется в среднем в 4 900 и 4 100 рублей соответственно. В Краснодарском крае — 3 800. А во Владивостоке, согласно данным «Авито», можно легко найти варианты от 2 000 до 3 000 рублей. Чуть реже встречаются варианты от 3 000 до 3 500 рублей.

Фото: avito.ru

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, на каких машинах предпочитают ездить богачи краевой столицы. В рейтинге премиальных машин затесался японский автопром. Остальные авто в рейтинге сделаны в Германии.

Японец «Леха» затерялся среди немцев: на чем ездят богачи Владивостока?
Узнать подробнее
Читайте также:
Последний шанс успеть: чтобы выиграть 3 млн у жителей Приморья осталось две неделиДо лучшего места на Земле за 18 дней: сколько стоит автотрип из Москвы во ВладивостокВесной туда ломанутся все: известную достопримечательность преобразят в Приморье
#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Туризм#Санкт-Петербург#Квартира#Квартиры#Москва#Север#Германия#Приморский край#Дома#Приморье#Краснодарский край#Аренда#2024
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика