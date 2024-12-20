Туристический бум: спрос на путешествия в Приморье вырос в 2024 году

К слову, стоимость посуточной аренды квадратных метров весьма приятная, если сравнивать с лидерами рейтинга. Например, в Москве и Питере краткосрочное жилье обойдется в среднем в 4 900 и 4 100 рублей соответственно. В Краснодарском крае — 3 800. А во Владивостоке, согласно данным «Авито», можно легко найти варианты от 2 000 до 3 000 рублей. Чуть реже встречаются варианты от 3 000 до 3 500 рублей.