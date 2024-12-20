Туристический бум: спрос на путешествия в Приморье вырос в 2024 году

Posted 20 декабря, 01:08
Published 20 декабря, 01:08
Modified 20 декабря, 01:10
Updated 20 декабря, 01:10
В 2024 году предприниматели, занимающиеся краткосрочной сдачей квартир, приняли в 3,5 раза больше гостей, чем в прошлом году, сообщает «Авито Путешествия».
Лидерами по бронированию посуточного жилья на платформе стали жаркий Краснодарский край, культурная столица страны Санкт-Петербург и Москва. Стоит отметить, что популярность Приморья выросла в уходящем году.
Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин высказался о положительной динамике, которая наблюдается сегодня.
«Туристический потенциал регионов Севера и Дальнего Востока в значительной степени еще не раскрыт, однако в последние годы они привлекают все большее число самостоятельных путешественников, которые уже исследовали традиционные маршруты вдоль и поперек. В тех локациях, где пока не появилась развитая гостиничная инфраструктура, именно частные квартиры, апартаменты и дома стимулируют рост турпотока», — подчеркнул специалист.
К слову, стоимость посуточной аренды квадратных метров весьма приятная, если сравнивать с лидерами рейтинга. Например, в Москве и Питере краткосрочное жилье обойдется в среднем в 4 900 и 4 100 рублей соответственно. В Краснодарском крае — 3 800. А во Владивостоке, согласно данным «Авито», можно легко найти варианты от 2 000 до 3 000 рублей. Чуть реже встречаются варианты от 3 000 до 3 500 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, на каких машинах предпочитают ездить богачи краевой столицы. В рейтинге премиальных машин затесался японский автопром. Остальные авто в рейтинге сделаны в Германии.