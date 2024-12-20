В «Промомеде» рассказали о ключевых особенностях нового препарата против ожирения

Это инновационное лекарственное средство в первую очередь предназначено для людей с избыточной массой тела и ожирением. Представители компании подчеркивают, что препарат не только помогает снижению веса, но и способствует коррекции заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой и онкологией, которые являются основными причинами смертности в стране, пишет rosbalt.ru.