В «Промомеде» рассказали о ключевых особенностях нового препарата против ожирения

Posted 20 декабря, 08:36
Published 20 декабря, 08:36
Modified 20 декабря, 08:36
Updated 20 декабря, 08:36
Это инновационное лекарственное средство в первую очередь предназначено для людей с избыточной массой тела и ожирением. Представители компании подчеркивают, что препарат не только помогает снижению веса, но и способствует коррекции заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой и онкологией, которые являются основными причинами смертности в стране, пишет rosbalt.ru.
Генеральный директор «Промомед ДМ» Илья Бардин-Денисов отметил, что главной целью компании является улучшение доступа россиян к качественным медицинским препаратам. Такие инициативы способствуют не только сохранению здоровья, но и значительному улучшению качества жизни. Выпуск препарата демонстрирует успехи в импортозамещении: все этапы производства — от активного вещества до удобной шприц-ручки — осуществляются на отечественных мощностях.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил журналистам, что около 40 миллионов россиян страдают от ожирения, что в свою очередь становится причиной различных заболеваний.
Данное заболевание представляет собой серьезную угрозу для здоровья: у людей с избыточным весом вероятность развития гипертонии, сахарного диабета 2 типа, ишемической болезни сердца и различных форм рака, включая рак груди и кишечника, возрастает в 3-4 раза. Кроме того, ожирение связано с более высоким риском преждевременной смерти, ухудшением качества жизни и увеличением расходов на лечение сопутствующих заболеваний.
Медицинские эксперты акцентируют внимание на том, что успешная борьба с ожирением требует комплексного подхода. Это включает в себя изменения в образе жизни, здоровое питание, физическую активность и, если необходимо, применение медикаментов.