vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 08:36

Published 20 декабря, 08:36

Modified 20 декабря, 08:36

Updated 20 декабря, 08:36

В «Промомеде» рассказали о ключевых особенностях нового препарата против ожирения

В «Промомеде» рассказали о ключевых особенностях нового препарата против ожирения

20 декабря 2024, 08:36
Фото: 1MI.
Компания «Промомед» запустила продажи нового отечественного препарата для борьбы с избыточным весом и ожирением «Велгия» (МНН — семаглутид). Первые партии препарата уже поступили в аптечные сети страны, а курс его лечения на треть выгоднее в сравнении с отечественными аналогами.

Это инновационное лекарственное средство в первую очередь предназначено для людей с избыточной массой тела и ожирением. Представители компании подчеркивают, что препарат не только помогает снижению веса, но и способствует коррекции заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой и онкологией, которые являются основными причинами смертности в стране, пишет rosbalt.ru.

Генеральный директор «Промомед ДМ» Илья Бардин-Денисов отметил, что главной целью компании является улучшение доступа россиян к качественным медицинским препаратам. Такие инициативы способствуют не только сохранению здоровья, но и значительному улучшению качества жизни. Выпуск препарата демонстрирует успехи в импортозамещении: все этапы производства — от активного вещества до удобной шприц-ручки — осуществляются на отечественных мощностях.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил журналистам, что около 40 миллионов россиян страдают от ожирения, что в свою очередь становится причиной различных заболеваний.

Данное заболевание представляет собой серьезную угрозу для здоровья: у людей с избыточным весом вероятность развития гипертонии, сахарного диабета 2 типа, ишемической болезни сердца и различных форм рака, включая рак груди и кишечника, возрастает в 3-4 раза. Кроме того, ожирение связано с более высоким риском преждевременной смерти, ухудшением качества жизни и увеличением расходов на лечение сопутствующих заболеваний.

Медицинские эксперты акцентируют внимание на том, что успешная борьба с ожирением требует комплексного подхода. Это включает в себя изменения в образе жизни, здоровое питание, физическую активность и, если необходимо, применение медикаментов.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика