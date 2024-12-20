Водителя заставят ответить в суде за сбитого пешехода в Приморье

Posted 20 декабря, 06:50
Published 20 декабря, 06:50
Modified 20 декабря, 06:52
Updated 20 декабря, 06:52
Следователь отдела полиции завершил расследование уголовного дела против водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе в Находке.
47-летний водитель Nissan Tiida совершил наезд на 42-летнюю пешеходку, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. В результате женщина получила серьезные травмы, причинившие ей тяжкий вред здоровью.
Материалы дела направлены в суд для рассмотрения. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало об автолюбителе, который разогнался на городской улице и чуть не сбил женщину во Владивостоке.