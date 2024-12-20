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Posted 20 декабря, 06:50

Published 20 декабря, 06:50

Modified 20 декабря, 06:52

Updated 20 декабря, 06:52

Водитель, сбивший пешехода в Находке, предстанет перед судом

Водителя заставят ответить в суде за сбитого пешехода в Приморье

20 декабря 2024, 06:50
Фото: 1MI.

Водитель, сбивший пешехода в Находке, предстанет перед судом

Сюжет
Суд
Автомобилист сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу в Приморье. Теперь мужчину ждёт суд.

Следователь отдела полиции завершил расследование уголовного дела против водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе в Находке.

47-летний водитель Nissan Tiida совершил наезд на 42-летнюю пешеходку, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. В результате женщина получила серьезные травмы, причинившие ей тяжкий вред здоровью.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее «Восток-Медиа» писало об автолюбителе, который разогнался на городской улице и чуть не сбил женщину во Владивостоке.

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#Новости#Общество#Находка#Владивосток#Суд#Уголовное дело#Пешеходный переход#Автомобилист#Травмы#Приморский край#Приморье#Происшествия
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