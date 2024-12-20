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Posted 19 декабря, 23:20

Published 19 декабря, 23:20

Modified 19 декабря, 23:24

Updated 19 декабря, 23:24

Декабрьские морозы и ветер обосновались в Приморском крае

Мы пленники зимы: в Приморье у погоды снежное и морозное настроение

19 декабря 2024, 23:20
Фото: vostokmedia.com.

Декабрьские морозы и ветер обосновались в Приморском крае

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Погода
В Приморском крае синоптическая обстановка весьма спокойная, но морозы никто не отменял. Противный ветер тоже внес свою лепту в формирование суровых холодов в регионе.

Сегодня, 20 декабря, на севере края ночь выдалась слегла снежной. Однако день в регионе пройдет без осадков, сообщает «Примгидромет». Также в разных районах задует умеренный северо-западный ветер, на побережье разовьет до сильного. Трескучие морозы от -29 °C сменятся более щадящими температурами — -3 — -15 °C.

Во Владивостоке будет властвовать сильное дуновение северо-западного ветра. Температура воздуха составит -6 — -8 °C. В Уссурийске день пройдет без осадков, в муниципалитете задует умеренный ветер. Столбики термометров покажут -6 — -8 °C. В Находке слабое дуновение усилится до умеренного. Воздух прогреется до -3 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Новый год может пройти в дальневосточной столице без снега.

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