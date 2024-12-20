Мы пленники зимы: в Приморье у погоды снежное и морозное настроение

Posted 19 декабря, 23:20
Published 19 декабря, 23:20
Modified 19 декабря, 23:24
Updated 19 декабря, 23:24
Сегодня, 20 декабря, на севере края ночь выдалась слегла снежной. Однако день в регионе пройдет без осадков, сообщает «Примгидромет». Также в разных районах задует умеренный северо-западный ветер, на побережье разовьет до сильного. Трескучие морозы от -29 °C сменятся более щадящими температурами — -3 — -15 °C.
Во Владивостоке будет властвовать сильное дуновение северо-западного ветра. Температура воздуха составит -6 — -8 °C. В Уссурийске день пройдет без осадков, в муниципалитете задует умеренный ветер. Столбики термометров покажут -6 — -8 °C. В Находке слабое дуновение усилится до умеренного. Воздух прогреется до -3 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Новый год может пройти в дальневосточной столице без снега.