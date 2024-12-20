Мы пленники зимы: в Приморье у погоды снежное и морозное настроение

Сегодня, 20 декабря, на севере края ночь выдалась слегла снежной. Однако день в регионе пройдет без осадков, сообщает «Примгидромет». Также в разных районах задует умеренный северо-западный ветер, на побережье разовьет до сильного. Трескучие морозы от -29 °C сменятся более щадящими температурами — -3 — -15 °C.