Жителям Приморья напомнили о запрете выхода на лед

Во время рейда рыбакам раздали памятки и использовали квадрокоптер для оповещения о запрете выхода на лед. Специалисты предупреждают, что лед пока непрочный, и призывают всех соблюдать правила безопасности. За выезд на лед автомобилей грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей, а за выход на лед в период запрета — от 100 до 500 рублей.