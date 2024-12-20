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Posted 20 декабря, 09:27

Published 20 декабря, 09:27

Modified 20 декабря, 09:27

Updated 20 декабря, 09:27

Жителям Приморья напомнили о запрете выхода на лед

Жителям Приморья напомнили о запрете выхода на лед

20 декабря 2024, 09:27
Фото: минГОЧС Приморья.
Сюжет
Безопасность
Сегодня, 20 декабря, во Владивостоке прошел рейд по безопасности на льду в бухте Новик. Специалисты администрации города, минГОЧС и другие службы провели мероприятие, чтобы предупредить жителей о рисках выхода на лед.

Заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло отметил:

«Информируем рыбаков об опасности выхода на лед до установления устойчивого ледового поля».

Он добавил, что выезд на лед на автомобиле является административным нарушением. Ранее разрешение выходить на лед с 20 декабря отменили, так как безопасный лед еще не образовался. Запрет продлили до 30 декабря.

Во время рейда рыбакам раздали памятки и использовали квадрокоптер для оповещения о запрете выхода на лед. Специалисты предупреждают, что лед пока непрочный, и призывают всех соблюдать правила безопасности. За выезд на лед автомобилей грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей, а за выход на лед в период запрета — от 100 до 500 рублей.

Приморские спасатели напоминают:

«Лед непрочный, с полыньями, быстро разрушается».

Они призывают всех не выходить на лед и соблюдать осторожность. В экстренных ситуациях можно звонить по номеру 112.

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