Жителям Приморья напомнили о запрете выхода на лед

Posted 20 декабря, 09:27
Published 20 декабря, 09:27
Modified 20 декабря, 09:27
Updated 20 декабря, 09:27
Заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло отметил:
«Информируем рыбаков об опасности выхода на лед до установления устойчивого ледового поля».
Он добавил, что выезд на лед на автомобиле является административным нарушением. Ранее разрешение выходить на лед с 20 декабря отменили, так как безопасный лед еще не образовался. Запрет продлили до 30 декабря.
Во время рейда рыбакам раздали памятки и использовали квадрокоптер для оповещения о запрете выхода на лед. Специалисты предупреждают, что лед пока непрочный, и призывают всех соблюдать правила безопасности. За выезд на лед автомобилей грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей, а за выход на лед в период запрета — от 100 до 500 рублей.
Приморские спасатели напоминают:
«Лед непрочный, с полыньями, быстро разрушается».
Они призывают всех не выходить на лед и соблюдать осторожность. В экстренных ситуациях можно звонить по номеру 112.