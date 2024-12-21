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Posted 21 декабря, 01:52

Published 21 декабря, 01:52

Modified 21 декабря, 02:16

Updated 21 декабря, 02:16

Склад концертного оборудования сгорел в Приморском крае

Боролись с пожаром всю ночь: пламя охватило огромную площадь в Приморье

21 декабря 2024, 01:52
Фото: Изображение Midjourney.

Склад концертного оборудования сгорел в Приморском крае

Сюжет
Пожарные
На складе с концертным оборудованием в Приморье произошел серьезный пожар. Пламя объяло сотни квадратных метров. Спасатели боролись с огнем всю ночь.

Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание на складе в Артеме.

Сообщение о пожаре поступило в 20:45, к месту незамедлительно направились 30 человек и 8 единиц техники.

Пожар удалось локализовать в 23:35 и полностью ликвидировать к 10:36.

Видео: mchs_vdk.

Пламя охватило около 425 кв. м, в складе хранилось концертное оборудование. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, проводится проверка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о двух серьезных пожарах в жилых домах в Приморье.

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#Новости#Общество#Видео#Пожарные#МЧС России#Приморский край#Артем#Приморье#Происшествия#Инцидент
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