Боролись с пожаром всю ночь: пламя охватило огромную площадь в Приморье

Posted 21 декабря, 01:52
Published 21 декабря, 01:52
Modified 21 декабря, 02:16
Updated 21 декабря, 02:16
Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание на складе в Артеме.
Сообщение о пожаре поступило в 20:45, к месту незамедлительно направились 30 человек и 8 единиц техники.
Пожар удалось локализовать в 23:35 и полностью ликвидировать к 10:36.
Пламя охватило около 425 кв. м, в складе хранилось концертное оборудование. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, проводится проверка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о двух серьезных пожарах в жилых домах в Приморье.