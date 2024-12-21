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Posted 21 декабря, 06:43

Published 21 декабря, 06:43

Modified 21 декабря, 09:06

Updated 21 декабря, 09:06

Цены на новогодние елки удивили жителей Владивостока

Дешевле взять настоящую? Сколько стоят новогодние елки во Владивостоке?

21 декабря 2024, 06:43
Фото: vostokmedia.com.

Цены на новогодние елки удивили жителей Владивостока

Сюжет
Новый год
Ёлочные базары уже во всю работают во Владивостоке. По чем елочки, которые там продают — в материале «Восток-Медиа».

Во Владивостоке организовали несколько ёлочных базаров. Новогоднюю ель можно купить в разных районах города. Список адресов, где организуют автолавки и базары, можно найти здесь.

Мы зашли на один из них, чтобы узнать цены.

Малышку примерно в метр высотой продают за 4 тысячи рублей, елочку повыше — за 4500. Большое дерево обойдётся минимум в 8 тысяч.

Фото: vostokmedia.com

Подставку, к сожалению, не подарят — за неё придётся отдать ещё тысячу.

Продавцы рассказали, что весь товар приморский — каждый год они возят во Владивосток елочки из Дальнегорска.

Смотрятся все деревья красиво, но по карману будет все-таки не каждому. Ветки обойдутся дешевле: всего по триста.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какую елку можно урвать во Владивостоке за триста рублей.

Как тебе за триста? — Во Владивостоке продаются елки не только за 100 тысяч — видео
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