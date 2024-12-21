Дешевле взять настоящую? Сколько стоят новогодние елки во Владивостоке?

Posted 21 декабря, 06:43
Published 21 декабря, 06:43
Modified 21 декабря, 09:06
Updated 21 декабря, 09:06
Во Владивостоке организовали несколько ёлочных базаров. Новогоднюю ель можно купить в разных районах города. Список адресов, где организуют автолавки и базары, можно найти здесь.
Мы зашли на один из них, чтобы узнать цены.
Малышку примерно в метр высотой продают за 4 тысячи рублей, елочку повыше — за 4500. Большое дерево обойдётся минимум в 8 тысяч.
Подставку, к сожалению, не подарят — за неё придётся отдать ещё тысячу.
Продавцы рассказали, что весь товар приморский — каждый год они возят во Владивосток елочки из Дальнегорска.
Смотрятся все деревья красиво, но по карману будет все-таки не каждому. Ветки обойдутся дешевле: всего по триста.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какую елку можно урвать во Владивостоке за триста рублей.