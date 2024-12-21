Ефимов: Участок в Южнопортовом районе Москвы подлежит редевелопменту по КРТ

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что по плану предполагается возведение 18,61 тысячи квадратных метров жилья в рамках программы реновации. На первом этаже нового жилого комплекса разместятся магазины, кафе, сервисные мастерские или другие малые предприятия. Также планируется благоустройство прилегающей территории. Вокруг дома будут организованы зоны для отдыха и занятий спортом, а также проложены новые дороги. Это пространство станет частью района с уже развитой общественной и социальной инфраструктурой.