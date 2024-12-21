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Posted 21 декабря, 11:32

Published 21 декабря, 11:32

Modified 21 декабря, 11:32

Updated 21 декабря, 11:32

Ефимов: Участок в Южнопортовом районе Москвы подлежит редевелопменту по КРТ

Ефимов: Участок в Южнопортовом районе Москвы подлежит редевелопменту по КРТ

21 декабря 2024, 11:32
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В Южнопортовом районе Москвы запланирован редевелопмент в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). На официальном сайте правительства города размещен проект решения по этому вопросу.

Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет mos.ru.

Ефимов отметил, что в юго-восточной части столицы, в рамках программы реновации и удовлетворения других нужд города, будет создано новое жилое пространство. Строительство планируется на участке площадью 0,44 гектара на улице Симоновский Вал. Объем инвестиций в проект составит более 5 миллиардов рублей.

Ближайшая станция метро «Пролетарская» будет располагаться в пешей доступности от реорганизуемой территории.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что по плану предполагается возведение 18,61 тысячи квадратных метров жилья в рамках программы реновации. На первом этаже нового жилого комплекса разместятся магазины, кафе, сервисные мастерские или другие малые предприятия. Также планируется благоустройство прилегающей территории. Вокруг дома будут организованы зоны для отдыха и занятий спортом, а также проложены новые дороги. Это пространство станет частью района с уже развитой общественной и социальной инфраструктурой.

Дома, строящиеся в рамках программы реновации, возводятся не только на специально подобранных площадках и на месте ранее расселенных зданий, но и на реорганизуемых участках в соответствии с программой КРТ.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что общая площадь квартир в новом жилом комплексе составит 11,3 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить жильем около 400 жителей Москвы. В рамках программы реновации квартиры будут сданы с выполненной улучшенной отделкой, что даст возможность жителям сразу переехать в новое жилье.

В рамках программы КРТ создаются современные многофункциональные городские микрорайоны на месте бывших промышленных объектов и неэффективно используемых земель. Здесь будут построены дороги, уютные жилые здания и необходимая инфраструктура.

На данный момент в Москве идут работы над 236 проектами КРТ, которые охватывают более 3,1 тысячи гектаров. Эти инициативы реализуются по указанию мэра города Сергея Собянина.

#Общество
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