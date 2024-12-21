«Елка желаний»: ректор ДВФУ исполнит мечту приморского подростка из Большого Камня

Posted 20 декабря, 23:30
Published 20 декабря, 23:30
Modified 20 декабря, 23:30
Updated 20 декабря, 23:30
Новогодняя елка в ДВФУ уже успела стать не только главной студенческой фотозоной, но и центром внимания неравнодушных сотрудников университета — яркие елочные игрушки здесь разбавили шарики с трогательными пожеланиями, которые в родных семьях детей исполнить не представляется возможным. Участники акции «Елка желаний» — ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: дошкольники и школьники с ОВЗ или инвалидностью, из семей с доходом ниже прожиточного минимума, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей участников СВО и жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, из семей, постоянно проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, и пострадавших и/или вынуждено покинувших место жительства в связи с обстрелами.
«Новый год — волшебный и светлый праздник для каждого человека. И мы решили сделать подарок детям и их семьям, которым необходима поддержка сейчас. Дальневосточный федеральный университет присоединился к акции „Елка желаний“, чтобы поделиться частичкой тепла и новогодним настроением с теми, кому этого так не хватает. Мы принимаем участие в акции в четвертый раз. Поверьте, видеть горящие глаза этих девочек и мальчиков — дорогого стоит. Для нас, взрослых, совершить добрый поступок не сложно, а для ребят получить такую отдачу очень важно», — подчеркнул ректор ДВФУ Борис Коробец.
Ректору университета досталось желание Владимира из Большого Камня. Материальным подаркам парень предпочел сюрприз, который глава вуза подготовит для подростка прямо к праздничному дню.
К Борису Коробцу присоединились и другие работники вуза: четверо сотрудников ДВФУ исполнят новогодние желания ребят из Владивостока, и лично вручат заветные: велотренажер, батут, микрофон и ещё один подарок-сюрприз.
Акция в ДВФУ все еще продолжается. В преддверии Нового года снимать шарики с заветными детскими желаниями продолжат и другие преподаватели и сотрудники вуза.
Напомним, «Ёлка желаний» реализуется Движением Первых при поддержке Росмолодежь.Добро с 2018 года по всей России и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. В 2023 году студенты и работники ДВФУ общими стараниями воплотили в жизнь 17 детских желаний, среди которых были игрушки, конструкторы, техника, спортивный инвентарь и музыкальные инструменты.