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Posted 20 декабря, 23:30

Published 20 декабря, 23:30

Modified 20 декабря, 23:30

Updated 20 декабря, 23:30

«Елка желаний»: ректор ДВФУ исполнит мечту приморского подростка из Большого Камня

«Елка желаний»: ректор ДВФУ исполнит мечту приморского подростка из Большого Камня

20 декабря 2024, 23:30
Фото: пресс-служба ДВФУ.
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ДВФУ
ДВФУ присоединился к Всероссийской акции «Елка желаний», традиционно проходящей в преддверии новогодних праздников. Ректор ДВФУ Борис Коробец, а также другие сотрудники университета исполнят несколько самых чистых и искренних желаний приморских детей и подростков.

Новогодняя елка в ДВФУ уже успела стать не только главной студенческой фотозоной, но и центром внимания неравнодушных сотрудников университета — яркие елочные игрушки здесь разбавили шарики с трогательными пожеланиями, которые в родных семьях детей исполнить не представляется возможным. Участники акции «Елка желаний» — ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: дошкольники и школьники с ОВЗ или инвалидностью, из семей с доходом ниже прожиточного минимума, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей участников СВО и жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, из семей, постоянно проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, и пострадавших и/или вынуждено покинувших место жительства в связи с обстрелами.

«Новый год — волшебный и светлый праздник для каждого человека. И мы решили сделать подарок детям и их семьям, которым необходима поддержка сейчас. Дальневосточный федеральный университет присоединился к акции „Елка желаний“, чтобы поделиться частичкой тепла и новогодним настроением с теми, кому этого так не хватает. Мы принимаем участие в акции в четвертый раз. Поверьте, видеть горящие глаза этих девочек и мальчиков дорогого стоит. Для нас, взрослых, совершить добрый поступок не сложно, а для ребят получить такую отдачу очень важно», — подчеркнул ректор ДВФУ Борис Коробец.

Ректору университета досталось желание Владимира из Большого Камня. Материальным подаркам парень предпочел сюрприз, который глава вуза подготовит для подростка прямо к праздничному дню.

К Борису Коробцу присоединились и другие работники вуза: четверо сотрудников ДВФУ исполнят новогодние желания ребят из Владивостока, и лично вручат заветные: велотренажер, батут, микрофон и ещё один подарок-сюрприз.

Акция в ДВФУ все еще продолжается. В преддверии Нового года снимать шарики с заветными детскими желаниями продолжат и другие преподаватели и сотрудники вуза.

Напомним, «Ёлка желаний» реализуется Движением Первых при поддержке Росмолодежь.Добро с 2018 года по всей России и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. В 2023 году студенты и работники ДВФУ общими стараниями воплотили в жизнь 17 детских желаний, среди которых были игрушки, конструкторы, техника, спортивный инвентарь и музыкальные инструменты.

#Новости#Общество#Владивосток#ДВФУ#Дети-сироты#Большой Камень#СВО#Курская область#Росмолодежь#Приморский край#Дети с ОВЗ#Инвалидность#Белгородская область#Елка желаний#Донецкая Народная Республика#Новогодние праздники
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