«Елка желаний»: ректор ДВФУ исполнит мечту приморского подростка из Большого Камня

Новогодняя елка в ДВФУ уже успела стать не только главной студенческой фотозоной, но и центром внимания неравнодушных сотрудников университета — яркие елочные игрушки здесь разбавили шарики с трогательными пожеланиями, которые в родных семьях детей исполнить не представляется возможным. Участники акции «Елка желаний» — ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: дошкольники и школьники с ОВЗ или инвалидностью, из семей с доходом ниже прожиточного минимума, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей участников СВО и жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, из семей, постоянно проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, и пострадавших и/или вынуждено покинувших место жительства в связи с обстрелами.