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Posted 21 декабря, 07:23

Published 21 декабря, 07:23

Modified 21 декабря, 07:25

Updated 21 декабря, 07:25

«Хата на Новый год» отчаянно ищет гостей во Владивостоке

«Хата на Новый год» отчаянно ищет гостей во Владивостоке

21 декабря 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Во Владивостоке заметили необычное объявление, вывешенное с балкона. Оказалось, что хозяин квартиры ищет, с кем отметить праздник.

Во Владивостоке на одном из домов вывесили огромный плакат: «Хата на Новый год». Видео с вывеской на балконе многоэтажки появилось в сети.

Видео: gorod_vl.

Жители города сначала подумали, что это шутка, но позже, по словам очевидцев, оказалось, что в подъезде действительно висит объявление от человека, живущего в этом доме. Мужчина приглашает всех желающих к себе в гости на празднование Нового года.

Он пишет, что не хочет встречать праздник в одиночестве и приглашает других присоединиться к нему.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, сколько жители Приморья тратят на новогодние костюмы.

Ошеломительные суммы: сколько жители Приморья тратят на новогодние наряды?
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