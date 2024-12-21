«Хата на Новый год» отчаянно ищет гостей во Владивостоке

Posted 21 декабря, 07:23
Published 21 декабря, 07:23
Modified 21 декабря, 07:25
Updated 21 декабря, 07:25
Во Владивостоке на одном из домов вывесили огромный плакат: «Хата на Новый год». Видео с вывеской на балконе многоэтажки появилось в сети.
Жители города сначала подумали, что это шутка, но позже, по словам очевидцев, оказалось, что в подъезде действительно висит объявление от человека, живущего в этом доме. Мужчина приглашает всех желающих к себе в гости на празднование Нового года.
Он пишет, что не хочет встречать праздник в одиночестве и приглашает других присоединиться к нему.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, сколько жители Приморья тратят на новогодние костюмы.