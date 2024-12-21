Картина дня в Приморье: тигры около забора, конфликт в школе и самый короткий день

Posted 21 декабря, 08:17
Published 21 декабря, 08:17
Modified 21 декабря, 08:19
Updated 21 декабря, 08:19
Тигры подкрались к забору в Приморье?
Семейство хищников заметили около базы отдыха в Хасанском округе Приморья. Действительно ли это были тигры? Корреспондент «Восток-Медиа» постарался выяснить, кто напугал жителей ближайшего поселка.
Меры воспитания учителя одной из приморских школ удивили общественность
В сети появилось видео с конфликтом в одной из приморских школ. Полиция начала проверку для выяснения обстоятельств произошедшего.
Настал день, после которого в Приморье будет только светлее
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