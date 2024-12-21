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Posted 21 декабря, 08:17

Published 21 декабря, 08:17

Modified 21 декабря, 08:19

Updated 21 декабря, 08:19

Картина дня в Приморье: тигры около забора, конфликт в школе и самый короткий день

Картина дня в Приморье: тигры около забора, конфликт в школе и самый короткий день

21 декабря 2024, 08:17
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Тигры подкрались к забору в Приморье?

Семейство хищников заметили около базы отдыха в Хасанском округе Приморья. Действительно ли это были тигры? Корреспондент «Восток-Медиа» постарался выяснить, кто напугал жителей ближайшего поселка.

Тигры снова подошли к домам в Приморье? Семейство хищников попало на камеру — видео
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Меры воспитания учителя одной из приморских школ удивили общественность

В сети появилось видео с конфликтом в одной из приморских школ. Полиция начала проверку для выяснения обстоятельств произошедшего.

Учитель набросился на школьника в Приморье? Полиция проводит проверку
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Настал день, после которого в Приморье будет только светлее

Наступил день зимнего солнцестояния. Жителей планеты ждёт самый короткий световой день. Сколько он продлился в Приморье?

После этого тьма отступит: самый короткий день будет в Приморье 21 декабря
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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