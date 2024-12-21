Навалили прямо на тротуаре: что происходит в центре Владивостока? — фото

Во Владивостоке во всю идет подготовка к новогодним праздникам. В городе создают ледяные скульптуры и снежные горки, которые станут частью праздничного декора.



На Фокина жители заметили ледяные глыбы, которые, скорее всего, вот-вот превратятся в стены ледового городка или и вовсе в сказочных героев.