«Обвила спинку кресла»: девушка заглянула в салон авто и оцепенела в Приморье — фото

В дальневосточной столице девушка не на шутку испугалась, заглянув в салон автомобиля. Горожанка выходила из магазина, рядом с которым стояла машина. Боковым зрением она увидела узор на кресле. Переведя взгляд очевидица поняла, что это не рисунок. В потемках шокированная дама запаниковала, распознав в «узоре» змею, которая обвила спинку сиденья.