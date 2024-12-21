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Posted 21 декабря, 13:50

Published 21 декабря, 13:50

Modified 21 декабря, 13:52

Updated 21 декабря, 13:52

«Обвила спинку кресла»: девушка заглянула в салон авто и оцепенела в Приморье — фото

«Обвила спинку кресла»: девушка заглянула в салон авто и оцепенела в Приморье — фото

21 декабря 2024, 13:50
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Автомобиль
Во Владивостоке очертания змеи повергли в шок девушку. Более того, очевидицу изумил тот факт, что в салоне автомобиля действительно находилась рептилия.

В дальневосточной столице девушка не на шутку испугалась, заглянув в салон автомобиля. Горожанка выходила из магазина, рядом с которым стояла машина. Боковым зрением она увидела узор на кресле. Переведя взгляд очевидица поняла, что это не рисунок. В потемках шокированная дама запаниковала, распознав в «узоре» змею, которая обвила спинку сиденья.

Подойдя поближе, девушка выдохнула. Ведь внутри оказалась просто игрушка. К слову, выглядела она весьма реалистично. Судя по всему, владелец транспорта основательно подготовился к году змеи, который вот-вот наступит.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке поставили главное новогоднее украшение, — елочку, облаченную в разноцветные шарики.

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