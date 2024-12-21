«Обвила спинку кресла»: девушка заглянула в салон авто и оцепенела в Приморье — фото

Posted 21 декабря, 13:50
Published 21 декабря, 13:50
Modified 21 декабря, 13:52
Updated 21 декабря, 13:52
В дальневосточной столице девушка не на шутку испугалась, заглянув в салон автомобиля. Горожанка выходила из магазина, рядом с которым стояла машина. Боковым зрением она увидела узор на кресле. Переведя взгляд очевидица поняла, что это не рисунок. В потемках шокированная дама запаниковала, распознав в «узоре» змею, которая обвила спинку сиденья.
Подойдя поближе, девушка выдохнула. Ведь внутри оказалась просто игрушка. К слову, выглядела она весьма реалистично. Судя по всему, владелец транспорта основательно подготовился к году змеи, который вот-вот наступит.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке поставили главное новогоднее украшение, — елочку, облаченную в разноцветные шарики.