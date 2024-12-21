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Posted 21 декабря, 13:39

Published 21 декабря, 13:39

Modified 21 декабря, 13:55

Updated 21 декабря, 13:55

Пробка собралась мигом: ДТП заблокировало половину дороги в Приморье — видео

Пробка собралась мигом: ДТП заблокировало половину дороги в Приморье — видео

21 декабря 2024, 13:39
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Ремонт дорог
В Приморском крае автомобилисты спровоцировали серьезный затор на трассе. «Догонялки» поставили «колом» ремонтируемую дорогу.

На федеральной трассе между Владивостоком и Уссурийском произошло дорожное происшествие. Универсал догнал кроссовер и нехило ударил его. Судя по кадрам, увечья у автомобилей достаточно серьезные. Более того, последствия у аварии весьма плачевные.

«Скорее всего, только столкнулись, но уже собралась жесткая пробка», — отметил очевидец.

К слову, ДТП случилось на том участке, где реализовывается масштабный ремонт. На сегодняшний день на данной дороге открыты только две полосы. Так что на месте инцидента сразу же образовался затор.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая произошла авария, которая осложнила движение в краевой столице. Большегруз стал участником проблемного столкновения в районе Второй Речки.

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