Пробка собралась мигом: ДТП заблокировало половину дороги в Приморье — видео

Posted 21 декабря, 13:39
Published 21 декабря, 13:39
Modified 21 декабря, 13:55
Updated 21 декабря, 13:55
На федеральной трассе между Владивостоком и Уссурийском произошло дорожное происшествие. Универсал догнал кроссовер и нехило ударил его. Судя по кадрам, увечья у автомобилей достаточно серьезные. Более того, последствия у аварии весьма плачевные.
«Скорее всего, только столкнулись, но уже собралась жесткая пробка», — отметил очевидец.
К слову, ДТП случилось на том участке, где реализовывается масштабный ремонт. На сегодняшний день на данной дороге открыты только две полосы. Так что на месте инцидента сразу же образовался затор.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая произошла авария, которая осложнила движение в краевой столице. Большегруз стал участником проблемного столкновения в районе Второй Речки.