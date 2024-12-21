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Posted 21 декабря, 03:57

Published 21 декабря, 03:57

Modified 21 декабря, 03:59

Updated 21 декабря, 03:59

Пьяный парень за рулем дорогой иномарки устроил смертельную аварию на льду в Приморье

Пьяный парень за рулем дорогой иномарки устроил смертельную аварию на льду в Приморье

21 декабря 2024, 03:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Прокуратура
Смертельная авария произошла по вине пьяного водителя на льду озера Ханка в Приморье. За расследование обстоятельств произошедшего взялась прокуратура.

В Ханкайском районе Приморья произошло ДТП на озере Ханка. 20-летний водитель Nissan Juke, находившийся в состоянии опьянения, проигнорировал запрет на выезд на лед. Машину занесло на скользкой поверхности озере, авто влетело в пирс и разбилось.

В результате аварии погибла пассажирка 1992 года рождения, другую пассажирку, девушку 1996 года рождения госпитализировали. Водитель получил ушибы и ссадины.

Видео: prosecutor_pk.

Прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств инцидента.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая стала причиной серьезного затора во Владивостоке.

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