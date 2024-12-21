Пьяный парень за рулем дорогой иномарки устроил смертельную аварию на льду в Приморье

В Ханкайском районе Приморья произошло ДТП на озере Ханка. 20-летний водитель Nissan Juke, находившийся в состоянии опьянения, проигнорировал запрет на выезд на лед. Машину занесло на скользкой поверхности озере, авто влетело в пирс и разбилось.