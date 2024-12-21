Пьяный парень за рулем дорогой иномарки устроил смертельную аварию на льду в Приморье

Posted 21 декабря, 03:57
Published 21 декабря, 03:57
Modified 21 декабря, 03:59
Updated 21 декабря, 03:59
В Ханкайском районе Приморья произошло ДТП на озере Ханка. 20-летний водитель Nissan Juke, находившийся в состоянии опьянения, проигнорировал запрет на выезд на лед. Машину занесло на скользкой поверхности озере, авто влетело в пирс и разбилось.
В результате аварии погибла пассажирка 1992 года рождения, другую пассажирку, девушку 1996 года рождения госпитализировали. Водитель получил ушибы и ссадины.
Прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств инцидента.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая стала причиной серьезного затора во Владивостоке.