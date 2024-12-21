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Posted 20 декабря, 23:58

Published 20 декабря, 23:58

Modified 21 декабря, 00:07

Updated 21 декабря, 00:07

Морозный и ветреный день ждет жителей Приморского края

Срочно утепляйтесь: мороз до -36°С и сильный ветер пришли в Приморье

20 декабря 2024, 23:58
Фото: Изображение Midjourney.

Морозный и ветреный день ждет жителей Приморского края

Сюжет
Погода
В Приморском крае ожидаются довольно сильные морозы. Серьезно похолодает на побережье, предупреждают синоптики.

21 декабря в Приморье будет преимущественно без осадков, что связано с полем повышенного атмосферного давления. Ветер будет северным, умеренным в глубине края и сильным на побережье. Температура ночью составит от -8 до -36°C, а днем от -6 до -18°C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков, с северным ветром, который будет усиливаться днем. Температура ночью составит -11…-13°C, а днем -9…-11°C.

В Уссурийске также будет переменная облачность, преимущественно без осадков, с умеренным северным ветром. Ночью ожидается -16…-18°C, а днем -9…-11°C.

В Находке переменная облачность без осадков, с умеренным северным ветром, который может усиливаться днем. Ночью температура составит -9…-11°C, а днем -4…-6°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком похолодании в Приморском крае.

Морозы ниже -40°C: жуткое похолодание нагрянет в Приморье
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#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Мороз#Ветер#Приморский край#Синоптики#Приморье#Атмосферное давление
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