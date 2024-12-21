Срочно утепляйтесь: мороз до -36°С и сильный ветер пришли в Приморье

Posted 20 декабря, 23:58
Published 20 декабря, 23:58
Modified 21 декабря, 00:07
Updated 21 декабря, 00:07
21 декабря в Приморье будет преимущественно без осадков, что связано с полем повышенного атмосферного давления. Ветер будет северным, умеренным в глубине края и сильным на побережье. Температура ночью составит от -8 до -36°C, а днем от -6 до -18°C.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков, с северным ветром, который будет усиливаться днем. Температура ночью составит -11…-13°C, а днем -9…-11°C.
В Уссурийске также будет переменная облачность, преимущественно без осадков, с умеренным северным ветром. Ночью ожидается -16…-18°C, а днем -9…-11°C.
В Находке переменная облачность без осадков, с умеренным северным ветром, который может усиливаться днем. Ночью температура составит -9…-11°C, а днем -4…-6°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком похолодании в Приморском крае.