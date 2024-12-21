Тигры снова подошли к домам в Приморье? Семейство хищников попало на камеру — видео

Эксперт сообщил, что на запись с камеры попал леопард, которого жители ошибочно приняли за тигрицу. По словам специалиста, на видео действительно изображены хищники, но это семейство леопардов, что подтверждают размеры животных и форма их хвостом. База отдыха в настоящее время пустует, угрозы для людей нет.