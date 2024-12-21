Тигры снова подошли к домам в Приморье? Семейство хищников попало на камеру — видео

Posted 21 декабря, 05:56
Published 21 декабря, 05:56
Modified 21 декабря, 06:02
Updated 21 декабря, 06:02
В Приморье на базе отдыха в Андреевке на видео зафиксировали семейство хищников. Владелец камеры, которая сняла животных, утверждал, что в объектив попала тигрица с котятами. Запись появилась в новых медиа.
Корреспондент «Восток-Медиа» постарался выяснить, действительно ли это были тигры, и обратился за комментарием к руководителю центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву.
Эксперт сообщил, что на запись с камеры попал леопард, которого жители ошибочно приняли за тигрицу. По словам специалиста, на видео действительно изображены хищники, но это семейство леопардов, что подтверждают размеры животных и форма их хвостом. База отдыха в настоящее время пустует, угрозы для людей нет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чьи следы нашли местные жители около школы в Барабаше.