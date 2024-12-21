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Posted 21 декабря, 05:56

Published 21 декабря, 05:56

Modified 21 декабря, 06:02

Updated 21 декабря, 06:02

Выяснилось, действительно ли тигры подошли к домам в Приморском крае

Тигры снова подошли к домам в Приморье? Семейство хищников попало на камеру — видео

21 декабря 2024, 05:56
Фото: Изображение Midjourney.

Выяснилось, действительно ли тигры подошли к домам в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Семейство хищников заметили около базы отдыха в Хасанском округе Приморья. Действительно ли это были тигры? Корреспондент «Восток-Медиа» постарался выяснить, кто напугал жителей ближайшего поселка.

В Приморье на базе отдыха в Андреевке на видео зафиксировали семейство хищников. Владелец камеры, которая сняла животных, утверждал, что в объектив попала тигрица с котятами. Запись появилась в новых медиа.

Видео: has_ves.

Корреспондент «Восток-Медиа» постарался выяснить, действительно ли это были тигры, и обратился за комментарием к руководителю центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву.

Эксперт сообщил, что на запись с камеры попал леопард, которого жители ошибочно приняли за тигрицу. По словам специалиста, на видео действительно изображены хищники, но это семейство леопардов, что подтверждают размеры животных и форма их хвостом. База отдыха в настоящее время пустует, угрозы для людей нет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чьи следы нашли местные жители около школы в Барабаше.

Тигр бродил вокруг школы поселка в Приморье? — официальный комментарий
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